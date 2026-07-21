El líder de la oposición turca formará un nuevo partido para desafiar a Erdogan

FOTO DE ARCHIVO: Ozgur Ozel, el expresidente del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), y sus seguidores visitan el mausoleo del fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk, en Ankara, Turquía

En un sacudón político de proporciones para Medio Oriente y la OTAN, el principal líder opositor de Turquía, Özgür Özel, anunció este martes que renunciará al histórico Partido Republicano del Pueblo (CHP) para fundar un nuevo espacio político. La drástica decisión se produce en el marco de una ofensiva judicial del oficialismo que ya acumula casi dos años de persecución contra los adversarios del presidente Tayyip Erdogan.

La medida, que venía gestándose en los pasillos de Ankara, representa el quiebre más profundo en la historia del CHP, una agrupación centenaria fundada por Mustafa Kemal Atatürk, quien es considerado el padre de la Turquía moderna. Según las proyecciones parlamentarias, la amplia mayoría de los votantes y de la bancada del partido seguirán a Özel hacia la nueva fuerza política en formación, luego de que en mayo pasado un fallo judicial le arrebatara la presidencia de la fuerza al anular el congreso partidario celebrado en 2023. "Hoy nos encontramos al borde de una triste despedida que se ha vuelto inevitable y cuyo momento ha llegado. Sin embargo, queremos compartir con el pueblo que llevamos con nosotros la esperanza de un nuevo comienzo", afirmó Özel ante más de 80 diputados en el Parlamento.

La sentencia judicial dictada hace dos meses alegó supuestas irregularidades en la elección interna y restituyó en el cargo a Kemal Kilicdaroglu, el antiguo líder que fue derrotado por Erdogan en las presidenciales de 2023. Tanto Özel como sus colaboradores calificaron la resolución de "golpe político", señalándola como un eslabón más en la embestida que ya había derivado el año pasado en la detención del alcalde de Estambul y principal figura electoral de la oposición, Ekrem Imamoglu.

Aunque el gobierno de Erdogan rechaza las acusaciones y sostiene la independencia de los jueces, la escalada autoritaria ya provocó fuertes sobresaltos en los mercados financieros y encendió las alarmas de la comunidad internacional sobre la vigencia del Estado de derecho. Con la oposición fracturada en dos bloques, analistas regionales coinciden en que el panorama le allana el camino a Erdogan para perpetuarse en el poder en los comicios previstos para 2028, los cuales no se descuenta que puedan ser adelantados por el Ejecutivo para capitalizar la división de sus rivales.

Con información de Reuters