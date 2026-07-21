Conflicto en Santa Cruz: policías se encadenaron para reclamarle mejoras salariales a Vidal

Según señalaron, el deterioro del poder adquisitivo de la Polícía de Santa Cruz llevó a numerosas familias a una situación límite. (Foto: Mundo Gremial).

El conflicto salarial entre la Policía de la provincia de Santa Cruz y el gobierno de Claudio Vidal se profundiza. A casi dos meses del inicio de las medidas de fuerza, efectivos activos y retirados acampan frente a la casa de Gobierno, donde varios de ellos permanecen encadenados como parte de una protesta que busca visibilizar el reclamo por una recomposición salarial. La provincia atraviesa un invierno con temperaturas de bajo cero y lluvias.

Durante estas semanas, el conflicto estuvo atravesado por decretos, intimaciones, amenazas de sanciones y denuncias contra policías autoconvocados. Mientras el Ejecutivo provincial oficializó un aumento salarial por decreto, los agentes elevan las medidas en Río Gallegos y otras localidades: "Estamos firmes y convencidos de la decisión que tomamos. No queremos imposiciones, queremos diálogo. Que el Gobierno vuelva a sentarse con nuestros representantes y escuche el reclamo de toda la familia policial", expresaron.

Según señalaron, el deterioro del poder adquisitivo de la Polícía de Santa Cruz llevó a numerosas familias a una situación límite, obligando a muchos efectivos a buscar ingresos adicionales para afrontar los gastos cotidianos. "Hay compañeros que eligen entre pagar el alquiler o comprar comida. Muchos salen a manejar Uber o hacen changas después de cumplir la guardia para poder alimentar a sus hijos", afirmaron de acuerdo a lo detallado por Mundo Gremial.

Tras el rechazo definitivo de las propuestas gubernamentales en el ámbito del Consejo del Salario, la negociación no logró alcanzar una firma de conformidad conjunta. Ante la falta de acuerdo entre las partes en la mesa de debate, Vidal resolvió implementar la pauta de aumentos y la modificación de adicionales mediante la vía administrativa del decreto.

El instrumento legal otorga nuevos adicionales y deja sin efecto suplementos creados en 2022 y 2023. El sueldo inicial superaría el $ 1.700.000. A partir de julio de 2026, se dejan sin efecto varios suplementos no remunerativos y no bonificables que habían sido creados por los decretos N° 1542/2022 y N° 0337/2023.

Entre los adicionales eliminados se encuentran los denominados “por función policial operativa”, “por función penitenciaria de alto riesgo” y “por función operativa en siniestro”. La misma medida alcanza a los suplementos “por función en investigaciones”, “por función técnica de apoyo” y “por función de alta dedicación operativa”.

"No queremos imposiciones, queremos diálogo", aseguraron los policías. (Foto: Mundo Gremial).

Conflicto de la Policía de Santa Cruz: sin respuestas de Vidal

Los policías también cuestionaron la falta de contacto con las autoridades desde el comienzo del conflicto y aseguraron que ninguna representación del Ejecutivo provincial se acercó al acampe para interiorizarse sobre la situación de quienes permanecen manifestándose frente a la sede gubernamental. "No vino nadie a preguntarnos cómo estamos o si necesitamos algo. Somos parte de la Policía de Santa Cruz y sentimos que nos están faltando el respeto como trabajadores y como personas", manifestaron.

Mientras tanto, el conflicto continúa desarrollándose en un contexto de creciente tensión en la provincia. Vialidad Provincial rechazó la oferta oficial y pasó a un cuarto intermedio, mientras que trabajadores judiciales y de la Asociación del Personal Legislativo (APEL) sostienen reclamos vinculados a salarios y condiciones laborales.