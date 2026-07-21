Max Verstappen mantiene la duda sobre su continuidad en Red Bull para la Fórmula 1 2027: “No quiero”

El neerlandés no aseguró su continuidad en Red Bull.

Una de las incógnitas más grandes que tiene actualmente la Fórmula 1 es saber qué es lo que pasará con Max Verstappen, quien ha mostrado rechazo al nuevo reglamento técnico de la competición. De hecho, fue uno de los primeros en manifestar los inconvenientes de la normativa incluso antes de su aplicación, algo que lo ha llevado a participar en otras competencias, como las 24 Horas de Nurburgring con el Mercedes AMG GT3 EVO.

La combinación del descontento con el reglamento con la baja efectividad de Red Bull ha llevado al surgimiento de rumores sobre la posible partida del piloto neerlandés a Mercedes o McLaren e incluso un adiós a la máxima categoría. De ahí que la F1 haya intentado hacer ajustes en las especificaciones técnicas para no perder a Verstappen, cuyo interés en las carreras de resistencia parece ir en ascenso.

Ahora bien, suponiendo que el tetracampeón del mundo se mantenga en el gran circo, uno de los detalles a considerar es que su cláusula de rescisión con Red Bull podría activarse a fin de mes. Max tiene contrato en el equipo austriaco hasta 2028, pero está habilitado a terminar el acuerdo por adelantado en caso de llegar a la mitad de la temporada por fuera de los tres mejores, algo que es matemáticamente imposible de lograr con tan solo una fecha restante hasta el parate veraniego.

Y es que Verstappen tiene 91 puntos y se ubica en el séptimo lugar de la tabla, por lo que ni una victoria en el GP de Hungría lo permitiría llegar al tercer puesto, actualmente ocupado por George Russell con 154 unidades. En este contexto, al piloto de Red Bull le consultaron sobre su futuro en la previa al GP de Bélgica, pero se mostró reacio a dar señal alguna sobre si seguirá o no con el equipo de Milton Keynes en 2027.

“No tengo nada que decir”, respondió el neerlandés ante la insistencia de la prensa. “No quiero tener que decir sí o no o esto o lo otro sobre mi futuro, siempre he dicho que si hay algo nuevo que contar se los contaré yo mismo”, agregó manteniendo la incertidumbre con respecto a lo que hará en la siguiente temporada. Inmediatamente después de eso, Verstappen se dedicó a hablar de los problemas del RB22 y se mostró enfocado en mejorar su rendimiento para este año, sin mirar más allá de la presente temporada.

Verstappen terminó tercero en el GP de Bélgica.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Bélgica