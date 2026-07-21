A 74 años de su muerte, vuelve "Experiencia Evita": teatro, historia y gastronomía para redescubrir a un ícono argentino.

El próximo fin de semana, cuando se conmemoran 74 años del fallecimiento de Eva Perón, Buenos Aires volverá a abrir una ventana hacia la vida de una de las figuras más trascendentes de la historia argentina. "Experiencia Evita", la propuesta inmersiva que combina teatro documental, gastronomía y memoria histórica, retoma sus funciones con una edición especial en el restaurante Perón Perón, en el barrio de San Telmo.

Desde el domingo 26 de julio, el espectáculo regresará con funciones semanales a las 19 y buscará repetir el éxito que lo convirtió en una de las experiencias culturales más convocantes de la ciudad durante 2025 y la primera mitad de 2026. La propuesta invita tanto a turistas como a porteños a recorrer la historia de Eva Duarte de Perón desde una perspectiva íntima, a través de una puesta que mezcla actuación, material audiovisual, objetos históricos y una cena inspirada en la tradición gastronómica argentina.

Cómo es la experiencia inmersiva de Eva Perón

La experiencia tiene lugar en Perón Perón, un restaurante temático ubicado en Bolívar 813, en pleno casco histórico de San Telmo, uno de los barrios más visitados por quienes recorren la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el espacio se transforma en un escenario donde la historia y la cultura popular dialogan en un formato poco convencional.

La actriz Flora Ferrari interpreta a Evita en un recorrido que revive distintos momentos de su vida, desde su infancia en Los Toldos y sus primeros pasos como actriz hasta su llegada a la política, el vínculo con Juan Domingo Perón, la conquista del voto femenino, su trabajo al frente de la Fundación Eva Perón y el legado que dejó tras su muerte, ocurrida el 26 de julio de 1952, cuando tenía apenas 33 años.

La puesta, dirigida por Martín Alomar y con guion de Francisco Taiana, combina recursos del teatro documental con imágenes de archivo, objetos originales y una narrativa que busca acercar al público a la dimensión humana de una figura que sigue despertando admiración, debates y estudios más de siete décadas después de su desaparición física.

La actriz Flora Ferrari interpreta a Evita en un recorrido que revive distintos momentos de su vida.

Eva Perón continúa siendo una de las personalidades argentinas con mayor proyección internacional. Su historia inspiró libros, investigaciones, películas y el célebre musical Evita, estrenado en Londres en 1978 y posteriormente adaptado al cine, consolidando su figura como uno de los grandes símbolos políticos y culturales del siglo XX.

Uno de los aspectos distintivos de "Experiencia Evita" es su propuesta para visitantes extranjeros. El espectáculo cuenta con traducción simultánea al inglés y al portugués, lo que permite que turistas de distintas partes del mundo puedan comprender el relato mientras disfrutan de una cena de tres pasos con platos típicos argentinos, convirtiendo la función en una experiencia cultural completa.

Con cupos limitados, el regreso de "Experiencia Evita" coincide con una fecha de fuerte carga simbólica y propone una manera diferente de acercarse a una de las mujeres más influyentes de la historia nacional, a través de una combinación de arte, patrimonio y gastronomía que ya se consolidó como uno de los atractivos culturales más originales de Buenos Aires.