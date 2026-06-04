Eva Perón: "El hogar de la mujer moderna debe ser toda la Nación"

"El hogar de la mujer moderna debe ser toda la Nación". Esta emblemática frase de Eva Perón sintetiza uno de los giros ideológicos más importantes de la historia política de nuestro país: la redefinición absoluta del rol de la mujer en la sociedad.

Para entender a fondo su significado, debemos situarnos en el período comprendido entre 1947 y 1951, la etapa fundamental en la que Evita impulsó el sufragio femenino, fundó el Partido Peronista Femenino y consolidó su identidad como la figura política más poderosa de la Argentina. Este quiebre histórico se explica a través de tres claves fundamentales.

Hasta la llegada del peronismo, la cultura conservadora y patriarcal dictaba que el único lugar "natural" y moralmente seguro para una mujer era el ámbito privado: el hogar, dedicada exclusivamente al cuidado del esposo y de los hijos. Salir de ese esquema era catalogado por los sectores tradicionales como una degradación o una amenaza para la institución familiar.

Frente a esto, Evita utilizó una estrategia brillante: no negó el rol de la mujer como madre o cuidadora, sino que lo amplificó a escala nacional. Con su célebre postulado, les transmitió a las ciudadanas que el amor, la compasión, el orden y el cuidado que aplicaban en sus casas particulares ahora debían volcarse en la "gran casa" que era la Patria. De este modo, si el hogar de la mujer pasaba a ser toda la Nación, las fábricas, las escuelas, los barrios y la política misma se convertían en su territorio legítimo.

Ley de Voto Femenino y el Partido Peronista Femenino

El contexto directo de estas ideas se encuentra en la promulgación de la Ley 13.010 de Sufragio Femenino en septiembre de 1947. Lograr la sanción de la normativa fue solo el puntapié inicial; el verdadero desafío de la época radicaba en convencer a millones de mujeres —muchas de ellas criadas bajo el mandato del silencio o en el analfabetismo— de que debían salir a emitir su voto y participar de forma activa.

A través de discursos y editoriales (que luego darían forma a La razón de mi vida), Evita combatió el miedo y la apatía. La frase funcionó así como un verdadero eslogan emancipador: un llamado directo a dejar de ser espectadoras pasivas de la historia para transformarse en ciudadanas capaces de definir el destino del país.

Al sostener que "toda la Nación" era el hogar de la mujer, Eva Perón legitimaba la participación política femenina.

Para canalizar esa inmensa fuerza política, Evita tomó una decisión determinante: no integró a las mujeres en la estructura partidaria existente de los hombres, sino que fundó el Partido Peronista Femenino (PPF), una organización masiva e independiente dirigida exclusivamente por mujeres.

Las denominadas "delegadas censistas" recorrieron hasta los rincones más postergados de la Argentina para abrir "unidades básicas de mujeres". Aquellos lugares no funcionaban meramente como centros políticos, sino como verdaderos espacios comunitarios que brindaban asistencia médica, talleres de oficio (como costura y dactilografía) y cuidado infantil. Allí se materializó la frase: las mujeres abandonaron el encierro doméstico para organizar y sanar sus propias comunidades, convirtiendo la militancia política en una extensión de su hogar.

Cuando Eva Perón afirmó que el hogar de la mujer debe ser toda la Nación, llevó a cabo una operación política de un pragmatismo y una audacia inéditos. En lugar de exigirle a la mujer que adoptara conductas masculinas para ganarse un lugar en la política, tomó los valores tradicionalmente asociados a lo femenino, el cuidado y la protección, y los elevó al rango de herramientas de transformación social y construcción del Estado. Fue la justificación perfecta para que la mujer argentina cruzara definitivamente la puerta de su casa y nunca más volviera a quedarse afuera de las grandes decisiones del país.