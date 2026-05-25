Eva Perón, política: “Donde existe una necesidad, nace un derecho”

“Donde existe una necesidad, nace un derecho”. Esta frase, acaso la más emblemática del pensamiento y la praxis de Eva Perón, no funciona meramente como un eslogan político. Es, en rigor, la piedra angular de su filosofía de la justicia social. Para comprender su contexto, su vigencia y su profunda carga política, es necesario analizarla desde la ruptura drástica que significó frente al modelo de asistencia social tradicional de la época.

Antes de la irrupción del peronismo, la ayuda a los sectores más vulnerables de la sociedad argentina estaba mayoritariamente en manos de la Sociedad de Beneficencia. Esta institución operaba bajo una lógica puramente caritativa o filantrópica: las élites sociales entregaban recursos a los sectores populares como un acto de "generosidad" o "limosna". Esta dinámica, profundamente paternalista, sostenía una relación de asimetría donde quien recibía quedaba siempre en una posición de inferioridad y deuda de gratitud.

Evita rompió de cuajo con este paradigma. Para ella, el dolor y la carencia del pueblo no debían ser paliados por la compasión discrecional de una élite, sino que debían ser reconocidos como una deuda histórica del Estado. Al enunciar que "donde existe una necesidad, nace un derecho", transformó al receptor de la ayuda: el ciudadano dejaba de ser un "beneficiario" de la buena voluntad ajena para convertirse en un sujeto de derecho investido de plena dignidad.

La base filosófica: el Estado como garante

La frase de Eva encierra una carga jurídica y política fundamental. En la teoría tradicional del Derecho, un derecho subjetivo requiere, por lo general, de una ley previa que lo reconozca. Evita invirtió esa carga: para ella, la necesidad humana misma es la fuente primaria del derecho.

Prioridad de la persona: para la conductora, el sistema legal no debía ser una estructura rígida e inmutable. Si el pueblo tenía hambre, carecía de un techo o sufría la ausencia de salud, el Estado no podía permitirse la parálisis burocrática ni esperar a la promulgación de un código para actuar. El Estado debía intervenir de manera inmediata, porque la propia existencia de la necesidad obligaba a garantizar una solución.

para la conductora, el sistema legal no debía ser una estructura rígida e inmutable. Si el pueblo tenía hambre, carecía de un techo o sufría la ausencia de salud, el Estado no podía permitirse la parálisis burocrática ni esperar a la promulgación de un código para actuar. El Estado debía intervenir de manera inmediata, porque la propia existencia de la necesidad obligaba a garantizar una solución. Justicia social como motor: esta lógica fue el corazón operativo de la Fundación Eva Perón. La Fundación no funcionaba como una oficina administrativa estatal, sino como una herramienta de respuesta rápida, directa y sin intermediarios, orientada a cubrir necesidades básicas antes de que estas se transformaran en tragedias sociales.

La frase de Eva Perón encierra una carga jurídica y política fundamental.

La frase también sintetiza la relación visceral de amor y lealtad entre Evita y sus "descamisados". Eva Perón se alejó deliberadamente de los tecnicismos jurídicos de la academia. Al hablar de "necesidades" y "derechos", tradujo el lenguaje de la política a la vida cotidiana de la clase trabajadora. Para el obrero, la mujer sola o el anciano, esta sentencia era la promesa de que su sufrimiento importaba y que no eran invisibles ante los ojos del Estado.

Al otorgarles el estatus de "derecho", Evita le dio al pueblo una herramienta moral para exigir. Ya no se pedía "por favor" desde la subordinación; se exigía justicia. Esto cimentó la conciencia de clase que definiría al peronismo durante décadas.

¿Por qué la frase sigue siendo un eje de debate?

La máxima constituye el fundamento del Estado de Bienestar argentino y, a su vez, el epicentro de las críticas más férreas del liberalismo clásico:

Quienes la defienden ven en ella la expresión máxima de la solidaridad humana y la obligación ética de las sociedades modernas de proteger a los sectores más postergados.

Sus críticos sostienen que, al declarar derechos sin un límite presupuestario definido por la "necesidad", se generan presiones fiscales insostenibles que, a largo plazo, podrían atentar contra la estabilidad macroeconómica.

En definitiva, la frase de Eva Perón funciona como un imperativo ético. No buscaba redactar una norma jurídica fría y estática, sino establecer una brújula moral definitiva: un gobierno que ignora las necesidades de su pueblo no es simplemente un gobierno ineficaz; es, para la mirada de Evita, un gobierno que está violando los derechos esenciales de sus ciudadanos.