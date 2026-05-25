En el partido entre Inter Miami vs Philadelphia Union, Lionel Messi mostró grandes gestos de dolor y pidió el cambio en pleno partido. El menos de 20 días para la Copa del Mundo, el jugador del Inter Miami y capitán de la Selección Argentina pidió el cambio y salió de la cancha.

En la imagen se puede ver como cambió por Mateo Silvetti y se iba tocando la parte posterior de su pierna izquierda. Lionel Messi pidió el cambio y se fue directamente al vestuario antes de que termine el partido con Philadelphia Union.