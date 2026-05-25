EN VIVO
Selección Argentina

Alarma para la Selección Argentina: Messi pidió el cambio y salió con una molestia en el Inter Miami

El crack de la Selección Argentina tuvo que pedir el cambio a menos de 20 días de la Copa del Mundo. 

24 de mayo, 2026 | 22.09

En el partido entre Inter Miami vs Philadelphia Union, Lionel Messi mostró grandes gestos de dolor y pidió el cambio en pleno partido. El menos de 20 días para la Copa del Mundo, el jugador del Inter Miami y capitán de la Selección Argentina pidió el cambio y salió de la cancha. 

 

En la imagen se puede ver como cambió por Mateo Silvetti y se iba tocando la parte posterior de su pierna izquierda. Lionel Messi pidió el cambio y se fue directamente al vestuario antes de que termine el partido con Philadelphia Union. 

 

Trending
Mundial 2026
Vergüenza absoluta: Italia se quedó afuera del Mundial por penales y hace tres que no clasifican
Las más vistas