Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el domingo 24 de mayo de 2026

Santa Fe soleado.

Después de varios días marcados por mañanas frías, niebla y máximas moderadas, el domingo 24 de mayo muestra un cambio gradual en la región centro del país. El otoño sigue presente en Santa Fe y Rosario, pero empieza a dejar señales de un escenario más amable para quienes planean salir, pasear o aprovechar actividades del feriado patrio.

El comportamiento del clima durante mayo suele responder a una lógica conocida: amaneceres con aire frío y tardes algo más templadas. Esta vez, el domingo 24 de mayo aparece con una leve recuperación térmica que se sentirá especialmente durante las horas centrales del día, según informó el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para hoy

En Rosario, el pronóstico anticipa una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 7 grados para el domingo 24 de mayo. El cielo se presentará parcialmente nublado, con momentos de mayor presencia de sol durante la jornada. Además, no aparecen probabilidades de precipitaciones y el viento se mantendrá leve, con registros cercanos a 7 a 12 kilómetros por hora.

Pronóstico de Rosario.

La diferencia respecto de los días anteriores será la sensación térmica durante la tarde, que tendrá condiciones más amigables para caminatas, actividades recreativas y salidas al aire libre.

Cómo sigue el clima en Santa Fe hoy

El panorama será prácticamente similar en la capital provincial. Para Santa Fe se espera una máxima de 18 grados y una mínima de 7 grados, con nubosidad variable y tiempo estable.

Pronóstico de Rosario.

Durante la mañana podrían aparecer algunas nubes, aunque el día no presenta señales de inestabilidad. Los vientos también se mantendrán moderados y la posibilidad de precipitaciones continuará en 0%.

Algunas recomendaciones para el frío del domingo en Santa Fe y Rosario