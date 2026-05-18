Volvieron a detener al menor que mató al playero en Rosario: qué se sabe hasta ahora

El adolescente que conmocionó a Rosario en marzo de 2024 cuando mató de un disparo al playero Bruno Bussanich (22 años) en una estación de servicio fue detenido por segunda vez. M.D.G. , que ahora tiene 17 años, fue arrestado este fin de semana en el cruce de las calles Colastiné y Blomberg, en la ciudad santafesina, cuando se encontraba acompañado de un joven que portaba un arma de fuego.

La detención se produjo tras una denuncia de vecinos que alertaron sobre detonaciones en la zona. La Policía montó un operativo y logró identificar a tres jóvenes: S.L.F. (17 años), L.A.R. (20) y el propio M.D.G. (17). Al requisarlos, los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre 380 con un cargador colocado y ocho cartuchos (uno en recámara), además de otro cargador con 12 cartuchos en uno de los bolsillos del acompañante.

Si bien se realizó un rastrillaje en el lugar, no se encontraron impactos de bala ni daños materiales.

Prisión preventiva en el CERJP

Este lunes, la jueza Dolores Aguirre Guarrochena dispuso la prisión preventiva para ambos adolescentes hasta el 17 de julio de 2026 por el delito de portación de arma de fuego de guerra en calidad de coautores. La medida deberá cumplirse en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (CERJP) –ex IRAR–.

Antecedentes: el crimen de Bruno Bussanich y una detención previa

M.D.G. saltó a la fama en marzo de 2024 cuando, con solo 15 años, asesinó de un tiro al playero Bruno Bussanich en una estación de servicio de Rosario. En ese momento, la Justicia lo declaró no punible por su edad (el régimen penal juvenil anterior establecía la imputabilidad a partir de los 16 años). Sin embargo, el caso generó una enorme conmoción social por la violencia del hecho y por las declaraciones del adolescente, que confesó haber actuado por encargo del narco "Chuky Monedita" y recibido 400 mil pesos. Dijo también que tenía la orden de dispararle "a cualquiera" y que mató a Bussanich porque fue la primera persona que se cruzó.

Su primer arresto ocurrió en noviembre de 2025, cuando la policía le encontró 16 bochas de droga listas para la comercialización. En esa ocasión, la Justicia ordenó su traslado fuera de la provincia, medida que no se habría cumplido.

Ahora, con 17 años, el joven volvió a quedar detenido. La causa sigue abierta y no se descartan nuevas imputaciones.