La crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei con sus medidas afecta seriamente al sistema de transporte de la mayoría de las provincias. En el caso de Catamarca, la tensión escala por la decisión de la empresa El Nene de no pagarle a 50 choferes sus salarios correspondientes a abril. Los trabajadores respondieron con medidas de fuerza y dejaron de circular durante los días jueves y viernes.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificaron la gravedad de la situación y advirtieron que el panorama "es bastante complicado", afectando de manera directa tanto al sustento de los empleados como a la operatividad de las empresas.

El secretario general de UTA Catamarca, Juan Vergara, detalló los pasos legales que realizó el gremio antes de llegar al paro. "La semana pasada notificamos a la Secretaría de Transporte y a la Dirección de Inspección Laboral por el incumplimiento salarial. La empresa El Nene obviamente no dio cumplimiento al tema del pago", afirmó sobre el mensaje directo enviado al gobierno de Raúl Jalil.

El dirigente gremial diferenció la realidad de la empresa respecto a otras firmas del sector. Si bien reconoció que algunas líneas comenzaron a realizar pagos parciales, aclaró que en este caso la falta de pago fue absoluta: "En la empresa El Nene, lamentablemente, no hubo ningún trabajador al que se le haya cumplido. Hay más de 50 trabajadores afectados y existe una incertidumbre total".

Al analizar los motivos que llevaron a esta parálisis, el titular de la UTA Catamarca no apuntó a un solo responsable, sino a una crisis estructural del sector. "Hay un combo de todo", explicó, haciendo referencia directa a la quita de subsidios nacionales, el constante aumento del precio del combustible y las severas dificultades financieras que atraviesan las empresas.

En diálogo con Radio El Esquiú 95.3, Vergara también visibilizó una precarización que se viene sosteniendo en el tiempo, al señalar que los choferes "vienen cobrando el sueldo en dos partes prácticamente".

"Nos está castigando por todos lados", lamentó el dirigente, quien además recordó el rol social que cumple el sector: "El transporte es un servicio esencial utilizado por estudiantes y trabajadores. Lo que menos queremos pensar nosotros es que una empresa vaya a quebrar", sostuvo.

Negociaciones y posibles nuevas medidas

A pesar del malestar, desde el gremio aseguraron que mantienen canales de diálogo abiertos de forma permanente con el área de Transporte de la provincia y con las cámaras empresariales con un objetivo claro: "Garantizarle la estabilidad a la gente".

Por estas horas, las expectativas están puestas en la acreditación de subsidios provinciales que puedan destrabar el conflicto y llevar alivio a los trabajadores. Sin embargo, Vergara fue tajante al advertir que, si los atrasos salariales persisten, no se descartan nuevas medidas de fuerza de cara a los próximos días. "Es la única herramienta a veces que nos queda para que escuchen los reclamos que tenemos", apuntó.