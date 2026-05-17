River confirmó qué lesiones tienen Driussi, Montiel y Moreno: ¿chau final?

River confirmó las lesiones de Driussi, Moreno y Montiel antes de la final.

River Plate confirmó las lesiones de Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno, por lo que hay malas noticias para el entrenador Eduardo "Chacho" Coudet. Es que es muy probable que ninguno de los tres pueda estar en la final del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, frente al ganador de la segunda semifinal en La Paternal entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba. El duelo entre el "Bicho" y el "Pirata" comenzará el domingo 17 de mayo a las 17.

El defensor de la Selección Argentina, el mediocampista de contención y el delantero salieron lastimados frente a Rosario Central en el estadio Monumental. Mientras que "Seba" y "Cachete" ya están directamente descartados, algunos especulan que quien tiene una mínima chance de ocupar un lugar en el banco de los suplentes es el ex Racing gracias a una hipotética infiltración, aunque lo más posible es que se lo pierda también.

Montiel sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo, por lo que estará de baja tres semanas y llegará con lo justo al debut de la "Albiceleste" frente a Argelia en la Copa del Mundo el próximo 16 de junio. Por su parte, el goleador extendió su lamentable racha de lesiones, aunque hubo alivio también, ya que al menos no se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla. Finalmente, lo de Driussi fue un esguince en el ligamento colateral medial derecho que lo hará estar un mes fuera de las canchas. Por último, el ex Newell´s y Palmeiras padeció un esguince en el ligamento colateral medial derecho, que sacará a Moreno del campo de juego alrededor de 30 días también.

River confirmó las lesiones de Driussi, Moreno y Montiel antes de la final.

Los reemplazantes de los lesionados de River en la final

Fabricio Bustos por Montiel, Giuliano Galoppo o Maximiliano Meza por Moreno y Joaquín Freitas por Driussi tienen todos los números para sustituir a los futbolistas lastimados. Sin embargo, el juvenil Lucas Silva se ilusiona con ocupar un lugar en la contención y Maximiliano Salas tiene chances de aparecer desde el arranque en el ataque. Por supuesto, no hay que descartar a Juan Fernando Quintero tampoco para ir de movida.

¿Cuándo juega River la final del Apertura 2026?

El choque por el título, frente a Argentinos o Belgrano, será el domingo 24 de mayo a las 15.30 horas en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Con el árbitro a definir todavía, la transmisión en vivo en la televisión será de ESPN Premium y TNT Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play, TNT GO y Personal Flow.