América de Cali vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A de la Copa Sudamericana

A partir de las 23:00 (hora Argentina) el próximo martes 19 de mayo, Tigre visita a América de Cali en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo A de la Copa Sudamericana.
Así llegan América de Cali y Tigre
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de América de Cali en partidos de la Copa Sudamericana
América de Cali ganó el encuentro previo ante Alianza Atlético por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 5 veces y logró marcar 7 goles a favor.
Últimos resultados de Tigre en partidos de la Copa Sudamericana
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Tigre y Macará, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.
El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y Tigre se impuso por 2 a 0.
Los Diablos Rojos se ubican en la segunda posición y buscan ser dueño de la mayor cantidad de puntos para avanzar a la cima. El Matador tiene que ganar para subir de posiciones al estar en tercer puesto y tener 5 puntos.
Bruno Arleu de Araujo es el árbitro designado para controlar el partido.
Fecha y rival de América de Cali en el próximo partido de la Copa Sudamericana
- Grupo A - Fecha 6: vs Macará: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Tigre en el próximo partido de la Copa Sudamericana
- Grupo A - Fecha 6: vs Alianza Atlético: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario América de Cali y Tigre, según país
- Argentina: 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas