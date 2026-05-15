Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia: la fecha confirmada

Los colombianos deberán acercarse a las urnas en mayo para elegir a su nuevo presidente y vicepresidente. Se trata de la primera etapa de las elecciones en Colombia 2026 donde competirán 14 fórmulas presidenciales. Quiénes son los candidatos, quién predomina en las encuestas y todo lo que deberías saber.
Elecciones en Colombia 2026: la fecha confirmada de los comicios
Las elecciones en Colombia serán el próximo domingo 31 de mayo, donde los ciudadanos deberán definir sus candidatos para ocupar la Presidencia por los siguientes cuatro años. Para alcanzar el poder, uno de los candidatos deberá obtener más del 50% de los votos en la primera vuelta. De lo contrario, se realizará un eventual balotaje el domingo 21 de junio.
De acuerdo a Bloomberg, diferentes encuestas adelantan una elección polarizada donde Iván Cepeda, del Movimiento Político Pacto Histórico, por ahora encabeza la intención de voto a menos de 15 días de los comicios. Los distintos relevamientos señalan que podría enfrentarse en una segunda vuelta contra Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, o contra Paloma Valencia del partido Centro Democrático.
MÁS INFO
Uno por uno: todos los candidatos presidenciales en Colombia 2026
- Partido Esperanza Democrática: compite con la candidata Clara Eugenia López Obregón y su vicepresidenta será María Consuelo del Río Mantilla.
- Coalición F.A.M.I.L.I.A: se postula el candidato Oscar Mauricio Lizcano Arango y su vicepresidente será Pedro Luis de la Torre Marquez.
- Romper el Sistema: compite con el candidato Raúl Santiago Botero Jaramillo y su vicepresidente será Carlos Fernando Cuevas Romero.
- Partido Demócrata Colombiano: candidato presidencial es Miguel Uribe Londoño y su vicepresidenta será Luisa Fernanda Villegas Araque.
- Sondra Macollins, la Abogada de Hierro: compite con la candidata Sondra Macollins Garvin Pinto y su vicepresidente será Leonardo Karam Helo.
- Movimiento Político Pacto Histórico: se postula el candidato Iván Cepeda Castro y su vicepresidenta será Aida Marina Quilcue Vivas.
En la primera vuelta competirán 14 fórmulas presidenciales en Colombia
- Defensores de la Patria: candidato presidencial Abelardo Gabriel de la Espriella Otero y su vicepresidente será José Manuel Restrepo Abondano.
- Con Claudia Imparables: la candidata Claudia Nayibe López Hernández y su vicepresidente será Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez.
- Partido Centro Democrático: la candidata Paloma Valencia Laserna y su vicepresidente será Juan Daniel Oviedo Arango.
- Partido Político Dignidad & Compromiso: el candidato Sergio Fajardo Valderrama y su vicepresidenta será Edna Cristina del Socorro Bonilla Seba.
- Partido Político La Fuerza: el candidato Roy Leonardo Barreras Montealegre y su vicepresidenta será Martha Lucía Zamora Ávila.
- Partido Ecologista Colombiano: el candidato Gustavo Matamoros Camacho y su vicepresidenta será Mila María Paz Campaz.
- La Oportunidad es Colombia: el candidato Luis Gilberto Murillo Urrutia y su vicepresidenta será Luz María Zapata Zapata.
- Caicedo: el candidato Carlos Eduardo Caicedo Omar y su vicepresidente será Nelson Javier Alarcón Suárez.