Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia: la fecha confirmada (Foto creada con inteligencia artificial)

Los colombianos deberán acercarse a las urnas en mayo para elegir a su nuevo presidente y vicepresidente. Se trata de la primera etapa de las elecciones en Colombia 2026 donde competirán 14 fórmulas presidenciales. Quiénes son los candidatos, quién predomina en las encuestas y todo lo que deberías saber.

Elecciones en Colombia 2026: la fecha confirmada de los comicios

Las elecciones en Colombia serán el próximo domingo 31 de mayo, donde los ciudadanos deberán definir sus candidatos para ocupar la Presidencia por los siguientes cuatro años. Para alcanzar el poder, uno de los candidatos deberá obtener más del 50% de los votos en la primera vuelta. De lo contrario, se realizará un eventual balotaje el domingo 21 de junio.

Las elecciones presidenciales serán el próximo 31 de mayo

De acuerdo a Bloomberg, diferentes encuestas adelantan una elección polarizada donde Iván Cepeda, del Movimiento Político Pacto Histórico, por ahora encabeza la intención de voto a menos de 15 días de los comicios. Los distintos relevamientos señalan que podría enfrentarse en una segunda vuelta contra Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, o contra Paloma Valencia del partido Centro Democrático.

Uno por uno: todos los candidatos presidenciales en Colombia 2026