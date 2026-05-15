Tras la inflación de abril, colectivos y subte subirán más de 4,5% en junio

Las tarifas de los colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverán a incrementarse desde el 1° de junio, con ajustes que oscilarán entre el 4,6% y el 4,8%, en línea con la inflación registrada en abril. Con la actualización, el boleto mínimo en las líneas que operan dentro de la Ciudad de Buenos Aires pasará a costar $ 788,41, mientras que en la provincia de Buenos Aires ascenderá a $ 1.015,06.

Por otra parte, el aumento también impactará en la red de subterráneos porteña. A partir del 1° de junio, el pasaje pasará de $ 1.490 a $ 1.558,54, acompañando el mismo esquema de actualización tarifaria aplicado al resto del transporte público en la Ciudad.

Suba superior a la inflación

En lo que va del año, las tarifas del transporte automotor ya acumulan incrementos de 54,16% en territorio bonaerense y de 32,83% en CABA, cifras que se ubican por encima de la inflación acumulada durante el primer cuatrimestre del año, que alcanzó el 12,3%. Solo en mayo, las subas habían sido de 11,16% en PBA y 5,4% en la Ciudad.

El esquema de actualización tarifaria toma como referencia el último Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC —2,6% a nivel nacional y 2,8% en el Gran Buenos Aires durante abril— y suma un adicional del 2%.

Por otro lado, el lunes comenzará un cronograma escalonado de aumentos para las 104 líneas de jurisdicción nacional. En una primera etapa, el boleto mínimo subirá 2% y llegará a $ 714. Luego, el 15 de junio, volverá a ajustarse otro 2%, alcanzando los $ 728,28.

Nuevas tarifas de colectivos en provincia de Buenos Aires

Desde junio, las líneas bonaerenses tendrán un incremento de 4,8%. Los valores con SUBE registrada serán los siguientes:

Boleto mínimo (0 a 3 km): de $ 968,57 a $ 1.015,06.

Tramo de 3 a 6 km: de $ 1.089,64 a $ 1.141,94.

Tramo de 6 a 12 km: $ 1.268,80.

Viajes de 12 a 27 km: $ 1.522,59.

Más de 27 km: $ 1.790,06.

Tarifas de colectivos en CABA

En las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el ajuste será del 4,6%. Desde enero, el mecanismo de actualización mensual se calcula tomando la inflación del Indec y agregando un 2% adicional sobre la tarifa previa.

Con SUBE registrada, los nuevos valores serán:

Hasta 3 km: $ 788,41.

Entre 3 y 6 km: $ 876,05.

Entre 6 y 12 km: $ 943,53.

Entre 12 y 27 km: $ 1.011,07.

Las líneas alcanzadas son: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.