Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología (INTI) protagonizaron una marcha este 15 de mayo en repudio a los múltiples recortes que está realizando la gestión de Javier Milei y los escándalos del jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien atraviesa una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, centrada en su evolución patrimonial desde que asumió funciones.
"Nos vamo’ a deslomar, nos vamo’ a deslomar…", cantaban de fondo los participantes de la marcha utilizando caretas de Adorni cuando un móvil de A24 apareció en el lugar. Asimismo, un protestante aseguró: “Nosotros hoy planeamos este tipo de reclamo bastante original teniendo en cuenta que hoy por hoy el jefe de gabinete está en la picota justamente por su caso de corrupción y todos los hechos de público conocimiento”.
Además, agregó: Creemos importante hacer este tipo de acción más que nada para mostrar que muchos veces nosotros tenemos la elección de elegir a dónde va esa plata, si va a ir a los bolsillos de esta gente que está más sucia que una papa o va a ir a los laboratorios para poder comprar insumos, para poder comprar equipos para poder seguir desarrollando la industria y la ciencia y la tecnología nacional”.
También, expresó: “A mi me da mucha bronca ver como se llevan los dólares, las cascadas, los viajes, las casas, las propiedades y cuando voy al laboratorio y necesito un fotodetector para poder realizar una medición no lo tengo y cuando lo pido no me lo traen, entonces ese tipo de cosas a nosotros nos da mucha bronca”.
Los escándalos de Manuel Adorni parecen no tener fin
La causa judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, añadió un nuevo capítulo tras el pedido de la Coalición Cívica para que la Justicia acelere la investigación sobre presuntos movimientos de fondos vinculados a criptomonedas. En ese contexto, se habrían detectado movimientos desde billeteras cripto que no figurarían en la declaración jurada del funcionario.