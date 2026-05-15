El desafiante mensaje de Di Carlo antes de River vs. Rosario Central: "Atentos"

El desafiante mensaje de Di Carlo antes de River vs. Rosario Central

En la previa del partido entre River Plate y Rosario Central por la semifinal del Torneo Apertura, Stéfano Di Carlo rompió el silencio con un contundente mensaje. El presidente del "Millonario" habló con el periodista Hernán Castillo y respondió ante la consulta de cuál tiene que ser la postura del club en este momento en el que el arbitraje estará entre ceja y ceja después de la victoria del "Canalla" ante Racing con polémica. Por supuesto, sus palabras no tardaron en trascender debido al compromiso que se viene.

"Hay que estar como estamos, con la guardia alta y atentos", fueron los dichos del directivo de la "Banda" en la entrevista. A su vez, hizo referencia a la institución, pero también al público que estará o no en la cancha en este importante duelo. "Toda la familia de River somos un bloque y más en momentos decisivos. Siempre ha sido así", añadió Di Carlo. El claro objetivo es salir campeón, pero primero deberán eliminar a los de Jorge Almirón y posteriormente jugar la final contra el vencedor de Argentinos Juniors vs. Belgrano el domingo 24 de mayo en Córdoba.

Por otro lado, el mandamás de River que asumió a finales del 2025 aseveró: "Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y los 15 millones de hinchas que tiene River. Va a haber 15 millones de personas atentas en toda la Argentina con la guardia alta, 85.000 en la cancha que miran todo lo que pasa con mucha atención. Esperemos que salga todo bien porque va a ser lo mejor para todos".

El mercado de pases que viene para River y el flojo momento más allá de estar en semifinales

El presidente del "Millonario" dejó en claro que es consciente de que el equipo de Eduardo "Chacho" Coudet no juega bien, por lo que le dejó un mensaje a los hinchas pensando en lo que se viene. En cuanto al mercado de pases, Di Carlo aseguró que River se va a reforzar y que todavía "no es el momento de abordar estos temas". Igualmente, sostuvo que ya están "planificando, pensando y trabajando porque tiene que seguir creciendo".

Con respecto a los fanáticos, desde su posición añadió que "cuando uno ve cosas que no le gustan patalea, se queja y reclama como todo hincha", además de que hoy como dirigente entiende ese sentimiento del hincha. "Hoy somos los primeros en entender la complejidad del momento y que River no termina de gustar". Más allá de esta cuestión, también remarcó que hoy está en semifinales del Apertura y sigue siendo el líder de su grupo en la Copa Sudamericana con dos partidos por delante y se encamina a octavos.

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El duelo entre el "Millonario" y el "Canalla" por un lugar en la final del campeonato doméstico tendrá lugar este sábado 16 de mayo en el Estadio Monumental desde las 19.30. La transmisión de dicho compromiso estará a cargo tanto de TNT Sports como de ESPN Premium y Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia. Cabe destacar que el ganador se verá las caras con el que triunfe del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano que jugarán el domingo. A su vez, los de Eduardo "Chacho" Coudet jugarán por la Copa Sudamericana ante Bragantino de Brasil (20/5) y Blooming de Bolivia (27/5) en los últimos dos compromisos de la fase de grupos.