Komar lapidó a River y Racing desde Rosario Central: "Han robado toda la vida"

Komar lapidó a River y Racing desde Rosario: "Han robado toda la vida"

Juan Cruz Komar rompió el silencio a través de las redes sociales con picantes posteos para River Plate y Racing Club. El defensor de Rosario Central, equipo que será rival del "Millonario" en semifinales del Torneo Apertura, cruzó tanto al expresidente del elenco de Núñez -Rodolfo D'Onofrio- y a Diego Milito por sus respectivas declaraciones. Por supuesto, sus publicaciones no tardaron en trascender después de las polémicas.

"¿Cuando salieron campeón con este gol no estaba roto el fútbol?", escribió el futbolista en una story de Instagram recordando una situación de la "Academia" años atrás. A su vez, también rememoró la acción en la que Javier Pinola no se fue expulsado en la "Banda" en la Copa Libertadores 2018 por un planchazo y publicó: "Y acá había que tener la guardia alta". A su vez, añadió otra foto en referencia a otra jugada relacionada a River años atrás en donde agregó: "Penalazo. No sigo pero es para hacer una película más larga que toda la saga de Harry Potter con lo que han robado toda la vida".

Las publicaciones de Juan Cruz Komar contra D'onofrio, Milito, Racing y River

La bronca de Juan Cruz Komar contra River y Racing

La bronca de Juan Cruz Komar contra River y Racing

La bronca de Juan Cruz Komar contra River y Racing

Diego Milito explotó tras la eliminación de Racing con polémica ante Rosario Central

"Hay que empezar a decir las cosas. Realmente estoy cansado, como mucha gente. Es el momento de reflexionar. Hoy nos sentimos, una vez más, robados. Creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente triste, sino con ese enojo de decir '¿hasta cuándo?' Uno viene con ilusión, pensamos que puede cambiar, y siguen pasando los partidos. Hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso, desde todo punto de vista".

"Apelo a dejar una reflexión para todo nuestro fútbol. Creo que el fútbol argentino está roto, no da para más. Creo que hay que hacer algo. Hoy todos, dirigentes, jugadores, hinchas tenemos que reflexionar. Hoy está acá para decir que estoy a plena disposición para reconstruir nuestro fútbol", completó.

El posteo de Rodolfo D'Onofrio sobre las polémicas en Rosario Central vs. River

"Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central. ¡Es increíble!", escribió D'Onofrio a través de su cuenta de X (ex-Twitter) mostrando su enojo después de lo sucedido en el Gigante de Arroyito.

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El duelo entre el "Millonario" y el "Canalla" por un lugar en la final del campeonato doméstico tendrá lugar este sábado 16 de mayo en el Estadio Monumental desde las 19.30. La transmisión de dicho compromiso estará a cargo tanto de TNT Sports como de ESPN Premium y lo que queda por confirmar es quiénes conformarán la terna arbitral. Cabe destacar que el ganador se verá las caras con el que triunfe del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano que jugarán el domingo.