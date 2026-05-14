En un partido lleno de polémicas, Rosario Central le arrebató un triunfo a Racing

En un encuentro cargado de polémicas, expulsiones y mucha fricción, Rosario Central venció a Racing y avanzó en los cuartos de final del Torneo Apertura. El equipo de Arroyito supo reponerse a la adversidad y aprovechó la superioridad numérica en el tiempo suplementario para sellar su clasificación.

El inicio en Rosario fue una muestra de nerviosismo puro. Durante los primeros 15 minutos, el juego se presentó sumamente cortado por infracciones constantes, impidiendo que ambos equipos lograran hilvanar jugadas de peligro.

Sin embargo, cuando el descanso acechaba, Racing dio el golpe. A los 41 minutos, tras un centro preciso de Adrián "Maravilla" Martínez, Matías Zaracho apareció en soledad por el segundo palo para definir entre las piernas de Jeremías Ledesma y marcar el 1-0.

El complemento arrancó con polémica. A los 11 minutos, el árbitro Darío Herrera, a instancias del VAR, anuló lo que era el empate de Alejo Véliz por un milimétrico fuera de juego. Pero la insistencia del local tuvo premio: a los 20 minutos, Ángel Di María frotó la lámpara con un córner exquisito que Gastón Ávila conectó de cabeza para el 1-1.

El panorama se oscureció para la "Academia" a los 29 minutos, cuando "Maravilla" Martínez vio la tarjeta roja tras agredir a Emanuel Coronel, dejando a su equipo con diez hombres para aguantar el resultado hasta el final del tiempo reglamentario.

Con el empate 1-1, el partido se estiró a la prórroga. Racing, que ya jugaba con uno menos, sufrió otro golpe letal a los 6 minutos del primer tiempo extra: Marco Di Césare fue expulsado por doble amarilla tras una falta sobre Copetti.

Con dos hombres más, Central no perdonó. Apenas iniciados los segundos 15 minutos del suplementario (2'), tras un pivoteo de Quintana, Enzo Copetti capturó la pelota y, con un remate cruzado y rasante que dio en el palo derecho de Cambeses, cumplió con la inexorable "ley del ex" para poner el 2-1 definitivo

Rosario Central vs. Racing: ficha técnica