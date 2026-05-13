Eduardo Coudet borró de los convocados en River a dos jugadores que usó durante todo el año

River ya se prepara para el encuentro clave del miércoles a las 21.30 frente a Gimnasia de La Plata en el Monumental, con la misión de avanzar en los cuartos de final del Torneo Apertura. Tras conseguir un triunfo agónico por penales ante San Lorenzo, el equipo llega con un ánimo renovado y la expectativa de mejorar su rendimiento. En este punto, Eadurdo Coudet tomó dos decisiones importantes que tienen que ver con borrar a dos futbolistas que, con él, tuvieron muchos minutos.

En primer lugar, el entrenador Eduardo Coudet anunció la lista de convocados que presenta una novedad llamativa ya que trae dos ausencias importantes que sorprendieron a los hinchas: Ian Subiabre y Kendry Páez. El joven surgido de las inferiores no mostró su mejor versión en el partido contra San Lorenzo y atraviesa un momento complicado en su rendimiento, mientras que el ecuatoriano tuvo una actuación aceptable pero falló en el penal decisivo.

Desde River aclararon que ninguno de los dos futbolistas presenta lesiones y que la exclusión responde a una decisión estricta del cuerpo técnico, con la intención de ajustar el equipo y mejorar el rendimiento colectivo en esta etapa crucial del torneo. Esto significa que los jugadores no llegaron al mínimo indispensable para Coudet, lo cual es llamativo ya que le dio varias oportunidades.

Por otro lado, una novedad muy esperada: el regreso de Franco Armani al arco. El experimentado arquero reemplazará a Ezequiel Centurión, quien había tomado la titularidad durante la ausencia de Armani por problemas físicos que demandaron una larga recuperación en la primera parte del año.

La baja de Armani permitió que Santiago Beltrán se ganara la confianza como titular en el arco gracias a sus destacadas actuaciones, pero ahora el Pulpo vuelve para aportar su experiencia en un momento decisivo. Además, la convocatoria mantiene a la mayoría de los habituales jugadores, incluyendo a Aníbal Moreno, quien generó preocupación tras una molestia muscular en el último partido, pero finalmente fue confirmado para el duelo ante Gimnasia.