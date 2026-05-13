El crudo testimonio de un jubilado que no puede completar las cuatro comidas: "Se almuerza, no se cena"

En un mercado del barrio porteño de Caballito, un jubilado relató cómo cambió sus hábitos de consumo ante la pérdida del poder adquisitivo: dejó de comprar ciertos alimentos, redujo las salidas y aseguró que ya no puede hacer dos comidas elaboradas por día con su jubilación mínima.

Mientras recorría el mercado, el jubilado, de nombre Eduardo, resumió en pocas palabras la situación económica que atraviesa: "Hoy en día hay que controlar todo". Según contó en diálogo con TN, tuvo que dejar de consumir algunos productos que antes compraba con frecuencia. "Uno va viendo que la escalada de precios avanza", explicó.

Aunque reconoció que algunos valores "más o menos están dentro de los precios de las últimas semanas", aseguró que otros productos se volvieron prácticamente inaccesibles. "El queso es una fortuna", afirmó.

El hombre explicó que el ajuste no pasa solamente por la comida. También alcanzó otras actividades cotidianas que antes formaban parte de su rutina. "Uno se va restringiendo salidas, comer afuera. Son todas cosas que las tiene que pensar mucho, más cuando los ingresos no avanzan", señaló. La situación, aclaró, afecta especialmente a quienes cobran la jubilación mínima. "Al menos para los jubilados", dijo al referirse a la dificultad para llegar a fin de mes.

Uno de los momentos más duros del testimonio llegó cuando explicó cómo reorganizó su alimentación para poder ahorrar. "Se almuerza y no se cena”, dijo. Consultado sobre si eso significaba hacer una sola comida fuerte por día, respondió: "Sí". "¿No llegás a hacer dos por día?", le preguntaron. "No", contestó. Luego detalló cómo es actualmente su rutina alimentaria: "Yo me hago el desayuno, un almuerzo abundante, la merienda y la cena un sanguchito. Comida elaborada, no".

Las críticas del jubilado a Milei

Sobre el final de la entrevista, el hombre también dejó una reflexión sobre el rumbo económico del país y la gestión del presidente Javier Milei.

"Está bien, habría que encarrilar un poco las cosas. Pero, evidentemente, a este gobierno se le fue de las manos”, opinó y agregó: “A lo mejor las intenciones son muy buenas, pero en los resultados...".