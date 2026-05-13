Ángela Leiva y una faceta que nunca había mostrado: por qué la gente le pidió que deje la cumbia

Ángela Leiva cantó rock y sorprendió a sus fans.

Ángela Leiva volvió a sorprender a la escena musical argentina al demostrar, una vez más, que su registro vocal no conoce de límites ni de etiquetas. En sus recientes intervenciones como columnista en el ciclo radial Perros de la Calle, la artista se alejó de los ritmos tropicales que la consagraron para sumergirse en el universo del rock con una solvencia que dejó a todos sin palabras.

Con una potencia arrolladora, Leiva interpretó Mujer Amante, el emblemático clásico de Rata Blanca, y redobló la apuesta con una versión visceral de Highway to Hell, de AC/DC, logrando una performance que rápidamente se volvió viral. Las repercusiones en las plataformas digitales no tardaron en llegar y el impacto fue unánime.

Al verla dominar con tanta naturalidad los agudos de una balada metalera y el rasgado sucio de un himno del rock internacional, las redes sociales se inundaron de comentarios de fanáticos y nuevos oyentes con un pedido recurrente: que la cantante deje, o al menos alterne, la cumbia para volcarse definitivamente al rock.

Los usuarios destacaron que la solidez técnica y el despliegue escénico de Ángela la posicionan como una de las voces más capacitadas para revitalizar el género en la actualidad. Es sabido que la intérprete es una de las figuras más versátiles de la industria nacional, capaz de transitar desde la canción romántica hasta el folklore con una precisión admirable.

Sin embargo, su paso por el programa conducido por Andy Kusnetzoff funcionó como el disparador para que miles de personas descubrieran una faceta mucho más potente y rockera que, hasta ahora, solo se asomaba en pequeñas dosis durante sus shows en vivo. La pasión con la que abordó ambos covers confirmó que su garganta está preparada para cualquier desafío interpretativo.

Ángela Leiva.

Lo nuevo de Ángela Torres y Luciano Pereyra

El folklore y la cumbia convergen en una alianza artística de alto impacto con el estreno de Traicionera, la nueva colaboración entre Luciano Pereyra y Angela Leiva. Esta pieza, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales, consiste en una reversión del clásico Oye Traicionera, adaptada a un ritmo tropical que aprovecha el potencial vocal de dos de los intérpretes más populares de la escena nacional.

La relevancia de este lanzamiento trasciende lo musical al integrarse formalmente a la banda sonora de la serie Dear Killer Nannies: Criado por sicarios. La producción, que forma parte del catálogo de Disney+ y Hulu, basa su relato en sucesos verídicos y utiliza la fuerza interpretativa de esta dupla argentina para potenciar los momentos de mayor carga dramática en la trama.