Chau manos secas y agrietadas por el frío: la mascarilla casera con 2 ingredientes para curarlas.

Ahora que llegaron los días fríos, es muy común que las manos se resequen y se agrieten. Afortunadamente, hay muchas mascarillas caseras que podés preparar en casa con productos completamente naturales que te pueden ser muy útiles para restaurar la barrera cutánea.

"No se pueden curar las manos secas y agrietadas. Esto es lo que le diría a alguien que nunca ha probado esta mascarilla que les traigo hoy. Y es muy fácil, con dos ingredientes que seguro tienen en casa", cuenta Helena, creadora de contenido beauty.

Estos dos ingredientes son la avena, "que es un exfoliante natural que elimina las células muertas y las impurezas", y la leche, "que contiene ácido láctico que ayuda a regenerar la piel", explica. Si la usás a diario, vas a notar cómo hidrata profundamente las manos ásperas, dándole mayor suavidad a la piel.

Mascarilla casera para las manos resecas y agrietadas

Ingredientes

2 cucharadas de avena.

6 cucharadas de leche tibia.

Preparación

Mezclar muy bien los dos ingredientes en un recipiente. Dejar reposar por 10 minutos para que la avena se hidrate con la leche hasta formar una pasta espesa. Aplicar esta mezcla sobre las manos y dejar actuar por 15 minutos. Enjuagar con agua tibia. Aplicar una crema hidratante para finalizar. ¡Listo!

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