Escándalo en Brasil: denuncian que Flavio Bolsonaro recibió millones de un banquero acusado de fraude

FOTO DE ARCHIVO-El senador Flavio Bolsonaro asiste a una rueda de prensa, en Brasilia

El hijo del ex presiente de Brasil y actual candidato presidencial Flavio Bolsonaro está siendo duramente cuestionado por la filtración de mensajes que dan cuenta de un vínculo, en el que hubo apoyo económico, con el presiente del Banco Master, Daniel Vorcaro, detenido mientras intentaba escapar de Brasil tras cometer un fraude contra el Fondo de Garantía de Crédito (FGC). El impacto de la revelación periodística publicada por The Intercept es de tal magnitud que este miércoles el real cerró en baja y el oficialista Partido de los Trabajadores pidió la prisión preventiva de Bolsonaro.

The Intercept publicó este miércoles una serie de chats que muestran cómo Vorcaro se comprometió a financiar una película biográfica sobre Jair Bolsonaro mientras Flavio le prometía acompañamiento por "siempre". En los mismos días en que ellos tenían esta conversación, Vorcaro estafó al FGC y quizo escapar de la justicia. En los mensajes revelados por el citio brasileño, aparece una negociación por 24 millones de dólares para financiar la realización del largometraje. Del total, The Intercept constató Bolsonaro recibió entre febrero y mayo del 2025 al menos 10,6 millones de dólares, distribuidos en seis transacciones.

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