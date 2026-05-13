Familias de Catamarca reclaman por la restitución de la alimentación escolar: denuncian la vulneración de derechos de los niños

Padres decidieron no enviar a sus hijos a clases "mientras no se restituyan el desayuno, almuerzo y merienda". (Foto: La Unión Digital).

En medio de la crisis económica que golpea a los trabajadores de la provincia de Catamarca, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) denunció una situación de vulneración de derechos en la localidad de Antofagasta de la Sierra, donde familias iniciaron una permanencia pacífica en la Escuela Primaria N°494 en reclamo por la restitución de la alimentación escolar.

Según el comunicado difundido por el organismo, la protesta se realizó el pasado jueves 7 de mayo, cuando padres y madres decidieron no enviar a sus hijos a clases "mientras no se restituyan el desayuno, almuerzo y merienda", lo que derivó en la reducción de la jornada escolar. Desde Serpaj señalaron que acompañan la medida al considerar que comete "la violación de los derechos humanos de niñas y niños".

La organización también alertó por la presencia policial en el establecimiento durante el desarrollo del conflicto: "A nuestra llegada al establecimiento, observamos la presencia policial en su interior", remarcaron, en un contexto donde las familias mantenían una reunión con autoridades escolares para expresar su preocupación.

Según detalló el medio ANRed, uno de los padres sintetizó el reclamo. "Queremos que se garantice una alimentación adecuada para todos los niños", exigió. El reclamo se da en un contexto nacional marcado por el ajuste y el deterioro de las políticas sociales por decisión del presidente Javier Milei. Los recortes impactan de manera directa en las comunidades más vulnerables, mientras el gobernador Jalil apoya las polémicas reformas estructurales de Nación.

El Serpaj también da cuenta de tensiones con las autoridades educativas. Según relataron, una supervisora del área habría ordenado al director denunciar a los padres y, ante su negativa, lo habría amenazado con someterlo a sumario. Asimismo, denunciaron un "diálogo violento" en una comunicación con una funcionaria del área social.

Hacia el final de la jornada, las autoridades informaron que enviarían insumos para la preparación de alimentos, pero solo por un período limitado. "Sería solo por cuatro días, algo que los padres no aceptaron, preguntándose qué pasaría después", cuestionó el Serpaj. Frente a esta respuesta parcial, las familias resolvieron continuar con la medida de protesta.

El reclamo se da en un contexto nacional marcado por el ajuste y el deterioro de las políticas sociales. (Foto: El Ancasti).

Ajuste en Catamarca: docentes denuncian "empobrecimiento sostenido" bajo el gobierno de Jalil

La situación también se enmarca en el fuerte ajuste dispuesto por el gobernador Jalil sobre los salarios de los trabajadores de la educación. El colectivo de Docentes Autoconvocados de Catamarca denunció que el sector atraviesa un "proceso de empobrecimiento sostenido” por las medidas del Ejecutivo provincial.

Los trabajadores de la educación cuestionaron al gobierno de Jalil por la implementación de acuerdos salariales “a la baja”, así como por la aplicación de descuentos, sanciones y medidas que calificaron como “mecanismos de disciplinamiento”. Según detalló el medio San Fernando Digital, los maestros advierten que las políticas salariales vigentes “degradan el poder adquisitivo, precarizan el trabajo y afectan derechos conquistados”.

El mandatario provincial y la intersindical docente provincial firmaron un acuerdo salarial que deja los ingresos planchados en niveles que apenas superan la canasta de indigencia: implica un incremento del 10% para marzo y del 5% para mayo, con actualización bimestral por IPC desde el mes julio, garantizando un salario mínimo de $870.000.

En abril de 2026, más de la mitad de las familias en Catamarca no lograron cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), según informes del IETSE. A nivel nacional, en marzo 2026 (con proyección a abril), una familia necesitó más de $1.434.464 para no ser pobre y $658.011 para no caer en la indigencia, según el INDEC.

Sin embargo, este acuerdo dejó a los docentes 564 mil pesos por debajo de ese monto. En ese sentido, tampoco eleva el poder adquisitivo que se deteriora mes a mes, sobre todo si se compara con el nuevo valor de la tarifa de energía eléctrica, que aumentó en razón del 27%.