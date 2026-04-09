Con el aval de Jalil, los diputados de Catamarca pusieron en peligro el futuro de 700 glaciares de la provincia

La Libertad Avanza (LLA) y aliados lograron la sanción definitiva de las reformas de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados. La Cámara Baja aprobó el proyecto que ya venía con media sanción del Senado y que habilita a que cada provincia defina su área periglaciar. El texto contó con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstensiones. Para obtener luz verde, la normativa presentó el respaldo de los legisladores catamarqueños por orden del gobernador Raúl Jalil.

Para el quórum y la sanción, el oficialismo contó con el respaldo de sus socios habituales, como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), pero también con bloques que representan a provincias mineras como Producción y Trabajo (San Juan), Independencia (Tucumán) y Elijo Catamarca.

De los cinco representantes catamarqueños en la Cámara baja, cuatro votaron a favor de la iniciativa: Adrián Brizuela (La Libertad Avanza); Fernanda Ávila (Elijo Catamarca); Fernando Monguillot; (Elijo Catamarca) y Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca). Mientras que la diputada de Unión por la Patria Claudia Palladino votó en contra.

El apoyo de Jalil a la Ley de Glaciares se condice una vez más con el acompañamiento provincial que ya tuvo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que realizó Catamarca, distrito que asciende a 691 glaciares en todo su territorio. La reforma libertaria "conserva la prohibición" de realizar actividades en glaciares que tengan funciones hídricas esenciales, pero abre la puerta a evaluar proyectos en otras zonas con presencia subterránea.

La ley delega en las provincias las evaluaciones de impacto ambiental, lo que genera interrogantes sobre la homogeneidad de los controles gubernamentales y su capacidad para conciliar los intereses económicos de gobierno con la protección ambiental.

En regiones como la Puna catamarqueña, las precipitaciones anuales oscilan entre los escasos cincuenta y los doscientos milímetros, lo que convierte a los glaciares de escombros en verdaderas esponjas reguladoras indispensables. En años de sequía estos cuerpos pueden aportar entre el veinticinco y el cincuenta por ciento del caudal de los ríos en los Andes áridos, lo que significa que dañarlos es condenar a la desertificación a comunidades enteras.

Ley de Glaciares: Milei le agradeció a los gobernadores que permitieron la explotación de recursos

El presidente Javier Milei elogió este jueves a Jalil y otros gobernadores por su labor luego de que LLA lograra la polémica reforma de la Ley de Glaciares. Además del catamarqueño, el libertario hizo un “especial reconocimiento" a los mandatarios Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza) por "su labor coordinada en la redacción de la norma”.

En un comunicado, la Oficina del Presidente señaló: “El presidente Javier Milei agradece a los diputados y senadores que acompañaron esta norma”. En tanto, extendió el agradecimiento “a la secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzabal Murphy, al secretario Coordinador de Minería y Energía, Daniel González, y al secretario de Minería, Luis Luceross y a sus respectivos equipos, quienes, en conjunto, trabajaron durante un año en la elaboración y redacción de esta reforma”.

Luego de la aprobación, la diputada nacional de la provincia de Buenos Aires Vanesa Siley (Unión por la Patria) explotó contra quienes votaron a favor de la reforma: "Los entregadores de hoy no tendrán paz. El Pueblo no olvidará lo que le están haciendo a nuestra tierra. La entrega de la soberanía es parte un plan sistemático. Hoy se concretó la rifa de nuestros glaciares, de nuestras reservas estratégicas de agua dulce. El agua de los glaciares garantiza el consumo humano, la agricultura, el desarrollo productivo y la vida", apuntó Siley en su cuenta de X.