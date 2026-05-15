Cómo es el NRG Stadium de Houston, sede del Mundial 2026

El NRG Stadium de Houston es una de las 16 sedes que forman parte del Mundial 2026. Se trata de uno de los estadios más imponentes de Estados Unidos donde se realizarán siete partidos de la Copa del Mundo.

Mundial 2026: así es el NRG Stadium de Houston en Estados Unidos

Ubicado en Houston, Texas, el NRG Stadium tiene una capacidad para alrededor de 72.220 personas. Su característica distintiva es que tiene un techo retráctil, el primero instalado en un estadio de la NFL, ideal para combatir las sorpresas del clima, ya que puede abrirse o cerrarse en alrededor de 7 minutos.

El Cómo es el NRG Stadium de Houston Stadium tiene capacidad para más de 72 mil espectadores

Durante el Mundial 2026 se disputarán cinco partidos de la fase de grupos, así como una eliminatoria de dieciseisavos de final y un choque de octavos de final. El estadio supo ser la sede de las estrellas de la MLS, de encuentros de las elecciones de Estados Unidos y México y, también, ha sido el terreno de la Copa América Centenario en 2016. Además, en el se realiza el famoso Rodeo de Houston y diferentes eventos.

El estadio fue inaugurado el 24 de agosto de 2002 bajo el nombre Reliant Stadium. Durante la Copa del Mundo será denominado “Houston Stadium” para seguir la normativa de la FIFA por acuerdos comerciales y de patrocinio. Lo mismo ocurre con otras sedes.

Uno por uno: qué partidos se juegan en el NRG Stadium de Houston

Zona de grupos

Domingo, 14 de junio 2026: Alemania vs Curazao - Grupo E

- Grupo E Miércoles, 17 de junio 2026: Portugal vs Jamaica/RD Congo/Nueva Caledonia – Grupo K

– Grupo K Sábado, 20 de junio 2026: Países Bajos vs Suecia – Grupo F

– Grupo F Martes, 23 de junio 2026: Portugal vs Uzbekistán – Grupo K

– Grupo K Viernes, 26 de junio 2026: Cabo Verde vs Arabia Saudí – Grupo H

Dieciseisavos de final

Lunes, 29 de junio 2026: 1º Grupo E v 2º Grupo F

Octavos de final