ANMAT prohibió productos de marcas reconocidas capilares, de limpieza e insecticidas por ser peligrosas para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) anunció la prohibición de la venta de diversos productos capilares, de limpieza e insecticidas, tras detectar irregularidades en su registro y etiquetado. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y entró en vigencia de inmediata.

Cuáles son los productos prohibidos por ANMAT y las marcas afectadas

Entre los artículos afectados se encuentran productos capilares de la marca TAURINA, como alisados, shocks de queratina, champú y acondicionadores de argán, biotina y cereza. Ninguno contaba con inscripción sanitaria en sus rótulos. Asimismo, la disposición 2865/2026 amplió la medida a la marca LACIOS PERFECTOS, que ofrecía tratamientos como botox capilar, alisado japonés y alisado espejo, todos comercializados sin autorización oficial.

La ANMAT subrayó que la venta de productos sin registro constituye un riesgo sanitario grave, ya que no se garantiza la calidad de su fabricación ni la seguridad de sus componentes.

En el ámbito de los productos domisanitarios, la disposición 2794/2026 alcanzó a marcas como Cars Willis, Gloss Lab, Revisur, Lambik, Secoo Waterless, Panthom Car, Rino Car Products y AMSPRO, vinculadas a la limpieza de automóviles. Aunque algunos productos de Rino Car y AMSPRO sí tenían inscripción vigente, la mayoría carecía de registro, lo que motivó la prohibición de su comercialización en todo el país.

​​​​​​

ANMAT prohibió productos de marcas reconocidas capilares, de limpieza e insecticidas por ser peligrosas para la salud

​​​​​​

La disposición 2863/2026 incluyó a la marca Re! Refillería Botánica, cuyos artículos de limpieza multiuso y detergentes se vendían en tiendas físicas y plataformas digitales sin autorización sanitaria. También se prohibieron los aromatizantes de la marca Aromas de la Tierra, que se ofrecían con envíos a nivel nacional pese a carecer de inscripción oficial.

Otras marcas prohibidas por ANMAT

En el caso de la marca Gorrión, la disposición 2864/2026 abarcó insecticidas, desinfectantes, limpiadores y lustra muebles. Aunque algunos productos habían estado registrados, la habilitación era dada de baja. Solo dos insecticidas en aerosol, Gorrión Max y Gorrión, con registro vigente en la provincia de Buenos Aires, quedaron exceptuados, pero su venta se limita exclusivamente a esa jurisdicción.

La ANMAT informó a las autoridades sanitarias provinciales y nacionales, así como a organismos de defensa del consumidor, para reforzar el control y evitar la circulación de estos productos en el mercado.

Los expertos en toxicología advierten que el uso de cosméticos o insecticidas sin registro puede provocar reacciones alérgicas, intoxicaciones o daños crónicos, especialmente en personas con piel sensible o problemas respiratorios. Además, organizaciones de consumidores resaltan la importancia de verificar siempre que los productos tengan número de inscripción en ANMAT, ya que esto asegura que fueron evaluados y aprobados por la autoridad competente.