El Gobierno de Formosa refuerza la alimentación escolar con una nueva entrega de productos Nutrifor

El Gobierno de Formosa puso en marcha una nueva ronda de distribución de alimentos elaborados por la empresa provincial Nutrifor, en el marco de su política de fortalecimiento alimentario del sistema educativo provincial. La distribución comenzará el lunes 11 en instituciones de la capital y luego continuará en el interior provincial.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), Guillermo Escobar, integrante del Directorio de Nutrifor, confirmó que ya tienen pautadas entregas de productos para el Programa de Fortalecimiento Nutricional de las escuelas de todo el territorio, política articulada con el Ministerio de Cultura y Educación, que se lleva adelante hace varios años.

“La idea es comenzar ahora en la ciudad capital y la semana que viene estaríamos yendo a Las Lomitas, Patiño, El Espinillo y Belgrano, que son fundamentalmente las localidades más afectadas por las grandes lluvias”, indicó.

El funcionario explicó que estaba prevista iniciar la entrega este viernes 8, con un acto formal, pero las inclemencias climáticas lo impidieron, por lo que harán lo propio el próximo lunes 11 de mayo. “Esta es la primera etapa. La idea es terminar, como siempre, fines de noviembre, principios de diciembre, todo lo que es el ciclo lectivo”, señaló.

Además, el integrante de Nutrifor detalló que, en esta oportunidad, realizarán esta entrega en 221 establecimientos de Formosa Capital que alcanzan una matrícula de 57.412 estudiantes, que serán beneficiarios de 11.050 kilos de productos como mate cocido, leche chocolatada y leche fortificada.

Los beneficiarios

De esta manera, en las localidades de Las Lomitas y en las comunidades rurales de Patiño, Pilagá y Belgrano, la entrega abarcará 323 instituciones educativas, alcanzando a una matrícula de 23.644 estudiantes sobre un total de 81.056 alumnos distribuidos en 544 establecimientos en esta primera etapa.

“Es una inversión realmente muy importante de 245.145 millones del Estado provincial en este programa. Son cargas, no solamente de la producción, sino que también del transporte”, precisó.

Escobar señaló que se trata de un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación, que a través de las 19 delegaciones zonales de la provincia de Formosa realiza las entregas, en articulación con los directores responsables del refuerzo alimentario.

Al mismo tiempo, destacó que Nutrifor no solo contribuye a programas del área de Educación, sino también a iniciativas de otras carteras como Comunidad y Desarrollo Humano, además de distintas acciones de responsabilidad social que desarrolla la empresa.

“En el barrio Namqom tenemos 13 comedores que estamos ayudando y prácticamente 500 familias de ahí. También en una escuelita de fútbol que estamos trabajando a través de la responsabilidad social empresaria, con 70 chicos que continuamente van y hacen el deporte, que creo que es fundamental para lo que es el desarrollo y sacarles del ocio”, cerró Escobar.