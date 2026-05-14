Adorni retomó su agenda e inauguró el parque solar El Quemado, en Mendoza

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este jueves en Mendoza la inauguración del parque solar El Quemado, el primer proyecto concretado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de la reaparición política de Adorni en medio de la causa en la que la Justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

La actividad se realizó en la ciudad mendocina de Las Heras y contó con la participación del gobernador provincial, Alfredo Cornejo, además de funcionarios nacionales y directivos de YPF Luz. Durante su discurso, Adorni afirmó que “las provincias son una parte imprescindible de esta Argentina que mira al futuro". "Por primera vez en mucho tiempo hay un proyecto de país que tiene por objetivo generar las bases que garanticen la prosperidad de las generaciones que vienen”, señaló el funcionario.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El parque solar El Quemado demandó una inversión de US$211 millones y cuenta con más de 500 mil paneles instalados. El proyecto apunta a convertirse en el parque de energía solar más grande de la Argentina.

Desde Casa Rosada remarcaron que El Quemado es el primer emprendimiento inaugurado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, impulsado por el Gobierno para promover proyectos de gran escala. Adorni aseguró que el RIGI "garantizó las condiciones esenciales para que el sector privado trabaje en libertad y las provincias puedan aprovechar su potencial productivo".

Además, afirmó que el esquema "podría generar inversiones en la economía real por 94.965 millones de dólares" y definió al régimen como "federalismo en serio". El jefe de Gabinete también adelantó que el Gobierno enviará al Congreso nuevas reformas económicas en las próximas semanas.

Marín proyectó un fuerte crecimiento de las exportaciones energéticas

Por su parte, el presidente de YPF, Horacio Marín destacó el avance del sector energético y aseguró que las proyecciones internas de YPF muestran un escenario exportador más amplio que el previsto inicialmente. "Estamos contribuyendo para que la Argentina exporte más de US$30.000 millones a partir del ‘31. Nuestros números internos nos dan más de US$40.000 y más cerca de US$50.000 millones", afirmó.

El titular de YPF también remarcó que la compañía logró construir "el parque de energía solar más grande de la Argentina en un año", y destacó que la obra ya genera 200 MW. En el acto también participaron la secretaria de Energía, María Tettamanti; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; y el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano.