Los tratamientos de reproducción asistida incluyen procedimientos médicos como FIV, donación de gametos e inseminación, según cada caso clínico.

Métodos modernos de reproducción asistida en Ucrania para futuros padres

Ucrania — es un país europeo con medicina desarrollada, donde están disponibles todas las tecnologías modernas de reproducción asistida (TRA) desde la fertilización in vitro y la inseminación intrauterina hasta la gestación subrogada. Gracias a los programas de donación para parejas infértiles, existe la posibilidad de vivir la alegría de la paternidad. Esta asistencia es legal, todos los procesos están regulados a nivel estatal, lo que garantiza la estandarización y alta calidad de los servicios médicos.

Inseminación y fertilización in vitro en Ucrania (FIV): métodos básicos de tratamiento de la infertilidad

Alrededor de 80 millones de parejas en el mundo no pueden tener su propio hijo debido a infertilidad masculina o femenina. El 90% de ellas buscan una solución a través de la medicina reproductiva. El uso de TRA y la elección de un procedimiento específico dependen de las indicaciones médicas. Los métodos principales:

Inseminación — introducción de esperma preparado directamente en el útero. El procedimiento es no invasivo, indoloro, pero no es adecuado para todos. Se aplica en casos de leve disminución de la movilidad de los espermatozoides, alteración de la producción de moco cervical o ciclo irregular. Tras inseminaciones fallidas repetidas, se recomienda intentar la FIV.

FIV (IVF – fertilización in vitro) — método principal de tratamiento de la infertilidad. Cada año se realizan hasta 1,5 millones de ciclos en el mundo. La fertilización del ovocito ocurre fuera del organismo femenino mediante la creación de condiciones ideales para espermatozoides activos seleccionados o mediante la unión de gametos por inyección directa (ICSI). El embrión obtenido se transfiere al útero de la propietaria del ovocito o de la gestante para su posterior gestación.

Se recomienda FIV en casos de obstrucción de las trompas de Falopio, adherencias en órganos de la pelvis, alteración de la ovulación, endometriosis grave, infertilidad por edad, etc. La fertilización in vitro en Ucrania se realiza en varias etapas:

Estimulación hormonal de la ovulación para obtener ovocitos maduros. Punción ovárica para obtener ovocitos. Fertilización en laboratorio. Desarrollo del cigoto hasta 5 días en un incubador especial. Transferencia del embrión a la cavidad uterina.

Dos semanas después se realiza la prueba para confirmar el embarazo. La efectividad del procedimiento disminuye proporcionalmente con la edad de la mujer y después de los 40 años es inferior al 50%. Por ello, a veces se requieren varios intentos de cultivo e implantación u otras opciones de TRA, por ejemplo utilizando material reproductivo donado.

Programas de Donación de Ovocitos y Esperma

Las tecnologías de reproducción asistida incluyen también programas de donación. Los médicos recomiendan usar ovocitos o esperma de donante cuando los intentos de utilizar material genético propio han sido infructuosos o se producen gametos en cantidad insuficiente. El procedimiento también es adecuado para mujeres solteras o cuando existe riesgo de transmisión al bebé de enfermedades hereditarias graves.

En Ucrania, los requisitos para los donantes están establecidos por la ley. Se describen en la Orden del Ministerio de Salud Nº787. Su cumplimiento es obligatorio para todas las clínicas de reproducción.

El esperma y los ovocitos son donados por personas que cumplen los siguientes requisitos:

Requisitos de Edad:

Mujeres: 18–36 años

Hombres: 20–40 años

Requisitos de Salud:

Sin hábitos nocivos (sin consumo de drogas, alcohol o tabaco)

Sin enfermedades hereditarias

Sin infecciones (VIH, hepatitis, sífilis u otras infecciones peligrosas)

Con al menos un hijo sano (para mujeres)

Los donantes pasan controles médicos extensos, desde ecografía de órganos pélvicos hasta estudios bacteriológicos y citológicos de muestras y sangre. Los médicos determinan anticuerpos frente a toxoplasmosis, clamidia, citomegalovirus y, según indicaciones, niveles hormonales, cariotipado y examen de órganos internos.

Tras la obtención, los ovocitos y esperma donados se someten a crioconservación durante seis meses y, antes de su uso, se vuelven a analizar para descartar infecciones.

La información sobre los donantes se almacena en catálogos especializados. Tienen acceso las clínicas certificadas y agencias especializadas que ayudan a las parejas en la selección. Esta selección se realiza con gran atención y delicadeza, considerando no solo la salud, sino también características físicas y compatibilidad con los solicitantes.

En Ucrania también se permite la donación de embriones. Si una pareja tiene embriones congelados sobrantes, puede permitir su uso anónimo para tratar la infertilidad de otras parejas.

Gestación subrogada en Ucrania como método de TRA

Gestación subrogada en Ucrania es otro de los métodos de TRA permitidos por la ley. Se aplica cuando una mujer no puede gestar un embarazo por sí misma. Por ello, tras la fertilización in vitro, el embrión se coloca en el útero de la gestante.

Los requisitos para la gestante son similares a los de los donantes:

Requisitos de Salud y Evaluación:

Revisión exhaustiva de la salud (física y psicológica)

Seguimiento regular en la clínica durante el embarazo

Ausencia de vínculo genético directo con el niño

Requisitos Legales y Económicos:

Contrato legal con la pareja, formalizado ante notario

Compensación económica por el esfuerzo y tiempo invertido

Cumplimiento estricto de los términos contractuales

En el país se permite la gestación subrogada comercial. Los futuros padres pagan todos los aspectos del programa: organizativos, médicos, legales. El pago se realiza estrictamente según el contrato firmado antes de iniciar el proceso.

Por qué elegir Ucrania para tecnologías de reproducción asistida

Cada año, alrededor de 4.000 parejas eligen métodos de TRA en Ucrania. Solo mediante gestación subrogada nacen hasta 1.500 bebés por año. Esta popularidad se debe a la combinación de cuatro factores:

Alto nivel de tecnología médica y equipos modernos. Todas las clínicas de reproducción deben cumplir ciertos estándares y contar con el equipamiento técnico estipulado por la ley.

Médicos experimentados. Las TRA se desarrollan en el país desde 1984, lo que creó una base de conocimientos suficiente, formó personal calificado y protocolos de trabajo depurados. Los especialistas tienen experiencia tratando decenas de miles de casos.

Regulación legal. Ucrania es uno de los pocos países donde todos los procesos, desde la obtención de material genético hasta la documentación del niño, están claramente regulados. La gestante no tiene derechos sobre el niño. Esto da a los solicitantes sensación de seguridad y previsibilidad, reduciendo la probabilidad de fraude. Una ventaja especial: reconocimiento administrativo de la paternidad y emisión del certificado de nacimiento sin tribunal.

Accesibilidad de los programas para pacientes internacionales. Los extranjeros pueden participar en la gestación subrogada en igualdad de condiciones con las parejas ucranianas.

En conclusión, los métodos de TRA en Ucrania son accesibles, modernos y seguros. Los programas son adecuados para parejas y mujeres solteras que sufren infertilidad o no pueden gestar al bebé por indicaciones médicas. La ley protege sus derechos y los apoya en el deseo de convertirse en padres.