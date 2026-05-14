Música clásica gratis en Buenos Aires: el emblemático edificio donde se pueden ver conciertos sin pagar (Foto: Senado)

La ciudad de Buenos Aires ofrece planes gratis para las personas que buscan hacer algo diferente el fin de semana, sin gastar. Quienes disfruten de la música clásica tendrán la posibilidad de escuchar grandes orquestas nacionales en vivo durante los próximos sábados de mayo y junio en un edificio emblemático porteño: la Facultad de Derecho.

La propuesta se llama "Ciclo de grandes conciertos" y se realiza con el objetivo de ofrecerle una actividad cultural a la comunidad. La iniciativa se realiza desde 1949 y participan, además de las nacionales, orquestas juveniles, del conurbano, del interior del país e internacionales.

La entrada es completamente libre y gratuita. Desde la facultad invitan a los asistentes a colaborar con alimentos no perecederos que son donados al hogar M.A.M.A. (Mis Alumnos Más Amigos).

Qué días son los conciertos gratis en la Facultad de Derecho: el programa completo

Los conciertos se realizan todos los sábados del mes y hay dos shows diferentes. A las 16 horas suele ser de música de Cámara, en el Salón Auditorio, mientras que a las 18 hs se realizan conciertos de música sinfónica o sinfónico-coral, en el Salón de Actos.

Los conciertos se realizan todos los sábados durante todo el año (Foto: Senado)

La programación completa de lo que queda de mayo y junio es la siguiente:

Mayo 2026

Sábado 16 16:00 hs: Fabio Hager Sexteto 18:00 hs: Orquesta Académica y de Ópera del Damus, UNA

Sábado 23 16:00 hs: Julia Ines Manziti 18:00 hs: Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela

Sábado 30 16:00 hs: Armonía Opus Trío 18:00 hs: Orquesta del Salvador con Eduardo Cazaban Debat



En mayo y junio habrá dos programaciones cada sábado (Foto: Facultad de Derecho, UBA)

Junio 2026