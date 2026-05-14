Música clásica gratis en Buenos Aires: el emblemático edificio donde se pueden ver conciertos sin pagar

La ciudad de Buenos Aires ofrece planes gratis para las personas que buscan hacer algo diferente el fin de semana, sin gastar. Quienes disfruten de la música clásica tendrán la posibilidad de escuchar grandes orquestas nacionales en vivo durante los próximos sábados de mayo y junio en un edificio emblemático porteño: la Facultad de Derecho.
La propuesta se llama "Ciclo de grandes conciertos" y se realiza con el objetivo de ofrecerle una actividad cultural a la comunidad. La iniciativa se realiza desde 1949 y participan, además de las nacionales, orquestas juveniles, del conurbano, del interior del país e internacionales.
La entrada es completamente libre y gratuita. Desde la facultad invitan a los asistentes a colaborar con alimentos no perecederos que son donados al hogar M.A.M.A. (Mis Alumnos Más Amigos).
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Qué días son los conciertos gratis en la Facultad de Derecho: el programa completo
Los conciertos se realizan todos los sábados del mes y hay dos shows diferentes. A las 16 horas suele ser de música de Cámara, en el Salón Auditorio, mientras que a las 18 hs se realizan conciertos de música sinfónica o sinfónico-coral, en el Salón de Actos.
La programación completa de lo que queda de mayo y junio es la siguiente:
Mayo 2026
- Sábado 16
- 16:00 hs: Fabio Hager Sexteto
- 18:00 hs: Orquesta Académica y de Ópera del Damus, UNA
- Sábado 23
- 16:00 hs: Julia Ines Manziti
- 18:00 hs: Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela
- Sábado 30
- 16:00 hs: Armonía Opus Trío
- 18:00 hs: Orquesta del Salvador con Eduardo Cazaban Debat
En mayo y junio habrá dos programaciones cada sábado (Foto: Facultad de Derecho, UBA)
Junio 2026
- Sábado 6
- 16:00 hs: Marina Calzado
- 18:00 hs: Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional “Libertador San Martín”
- Sábado 13
- 16:00 hs: Ensamble ET3RNA
- 18:00 hs: Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro
- Sábado 20
- 16:00 hs: Camerata Fa
- 18:00 hs: Orquesta Juvenil Municipal de San Martín
- Sábado 27
- 16:00 hs: Trío Amis
- 18:00 hs: Orquesta Sinfónica de la Municipalidad de Tres de Febrero