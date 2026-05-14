Revelan detalles inéditos sobre la nueva interna política dentro de La Libertad Avanza.

Durante el programa El Bulo de Viviana en el streaming de Carnaval, la periodista Viviana Canosa reveló detalles sobre una fuerte interna dentro del gobierno. En esta ocasión, Javier Milei y Patricia Bullrich se suman a los escándalos de La Libertad Avanza.

La senadora aseguró que durante la reunión de Gabinete del viernes pasado el presidente la “retó” muy fuerte por haber pedido que Manuel Adorni presente sus declaraciones juradas. Asimismo, confesó: "El Presidente tiene una emocionalidad importante”.

Además, respondió sí los ministros tienen que acostumbrarse a los gritos de Milei o renunciar, tal como sugirió Adorni: “No lo definiría como un grito lo que hizo el otro día. No voy a contestar eso, no me corresponde. Yo no voy a comentar reuniones de gabinete. Las reuniones de gabinete son del gabinete y tienen la intimidad de las cosas que ahí se discuten”.

En este contexto, Viviana Canosa reveló durante un streaming de Carnaval que le “contaron” acerca de una fuerte interna entre el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich. Ella aseguró: “El Presidente de la Nación humilló a Patricia Bullrich”.

Continúan las internas dentro de La Libertad Avanza

En paralelo a los escándalos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quién está siendo investigado por la justicia argentina por presunto enriquecimiento ilícito y posible incremento patrimonial injustificado, aparece una nueva interna política en la lupa de las redes sociales. Asimismo, los medios revelan datos inéditos sobre los enfrentamientos. En este contexto, la periodista Viviana Canosa afirmó: “Me dijeron ‘No no, es que vos no entendes Viviana, no es que el Presidente le levantó el tono a Patricia’. Era un Presidente con un brote, donde no es que le levantó la voz. Dicen que la trato muy mal a Patricia”.