Habló el periodista detenido en Chaco tras entrevistar a Zdero: “El gobernador me metió preso”

Luego de haber sidomientras intentaba entrevistar al gobernadory tras permanecer, el periodistasobre lo ocurrido y responsabilizó al mandatario provincial por su detención: “”.

El miércoles, durante una visita de Zdero a la localidad de Margarita Belén, Ojeda intentó consultarle sobre el caso de Lidia Mabel Ojeda, la “falsa médica” acusada de ejercer sin título en hospitales públicos de la provincia, y también sobre reclamos de vecinos vinculados al servicio de agua en la localidad, pero la entrevista terminó con empujones y su arresto. “Lo saludé de manera adecuada, le pregunté y se enojó. Me dijo que era un kirchnerista”, detalló el joven.

Según explicó el periodista a este medio, la tensión con el mandatario provincial había comenzado días antes, durante otra actividad en Colonia Elisa, cuando ya le había consultado sobre qué medidas iba a tomar el Gobierno provincial respecto a la “falsa médica” y qué sucedería con el ministro de Salud provincial. De acuerdo a su relato, esa consulta molestó al gobernador y marcó el inicio del conflicto que terminaría con su detención días después.

Luego del episodio, Ojeda se retiró del lugar y fue hasta una confitería cercana. Allí notó un clima de tensión y personas observándolo, por lo que decidió iniciar una transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Minutos después fue interceptado por efectivos de la Policía del Chaco.

“Me detuvieron a dos cuadras del lugar y me llevaron a una comisaría de la zona, no la pude reconocer. No pude ver mucho entre los empujones y que me quitaron los elementos de trabajo”, relató el periodista de 25 años.

Ojeda permaneció detenido e incomunicado durante varias horas. Según denunció, al llegar a la comisaría recibió insultos y amenazas por parte de efectivos policiales. “Me decían que yo era un nadie, que me iba a quedar preso. Yo intenté mantener la calma”, recordó.

“Los ataques cesaron cuando mi video se hizo viral y cuando se acercó un abogado a la comisaría”, aseguró el cronista luego de haber permanecido detenido durante casi siete horas.

Las repercusiones por el caso generaron repudios de distintos sectores políticos y periodísticos, que reclamaron garantías para la libertad de prensa en la provincia. Hasta el momento, el Gobierno chaqueño no realizó declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Cuestionamientos a la detención

El abogado Justo Orlando Mencía, quien intervino en la defensa de Ojeda, explicó que tomó conocimiento del hecho a partir del contacto de los familiares del periodista, preocupados por su integridad. Tras comunicarse con autoridades policiales y presentarse en la comisaría, le informaron que la detención se había realizado bajo una contravención vinculada al artículo 60.

Según indicó el letrado en diálogo con El Destape, la detención presentaba irregularidades y estaba relacionada con una situación enmarcada en el ejercicio periodístico. Además, adelantó que el periodista analiza avanzar con acciones legales por detención arbitraria. “Estas cosas en democracia no pueden pasar”, afirmó.

El relato del periodista

Pese a lo ocurrido mientras realizaba su trabajo periodístico, Fernando Ojeda aseguró que el episodio no modificará su labor y destacó el respaldo que recibió tras la detención. “Este hecho me fortalece mucho, es impresionante el apoyo de la gente que se solidarizó”, expresó.

El periodista también sostuvo que percibe un cambio en la relación del gobernador Leandro Zdero con la prensa desde su llegada al poder. “Antes de ser gobernador era accesible, nos llamaba para notas, siempre en el marco del respeto, nunca tuvimos episodios de violencia. Ahora que está en el poder le molesta la prensa y nos manda la policía”, afirmó.