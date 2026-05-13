María Laura Santillán humilló a Manuel Adorni al aire por LN+: "Saben que está…”

La periodista Laura Santillán criticó duramente las decisiones de Javier Milei al aire por LN+.

Tiempo antes de que comenzara la cuarta Marcha Federal Universitaria que busca el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en la Casa Rosada se juntó nuevamente la mesa política encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La mesa política tuvo lugar en el despacho del jefe de Gabinete, Adorni, y duró aproximadamente dos horas y algunos minutos. Sin embargo, en esta ocasión, la sesión fue privada y no contó con la presencia de Santiago Caputo. Asimismo, en el ascensor presidencial comentaron qué: “Fue ausente con aviso, por un tema de agenda”. Además, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, se fue antes que el resto debido a una supuesta “reunión con el Senado”.

En este contexto, durante una transmisión de LN+, aseguraron que fue “la mesa política más incómoda” y la periodista María Laura Santillán afirmó qué: “El presidente también puede saber que es inexplicable lo de Adorni y que use como estrategia pelear con los medios”. Todo esto, haciendo alusión a la investigación que atraviesa Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y el escándalo de Javier Milei por inhabilitar el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada, ya que afirma qué los medios son una “opereta”.

Luego, en el programa se habló en profundidad sobre el caso de Adorni por las inconsistencias patrimoniales, movimientos de dinero no declarados y gastos en efectivo no acordes a sus ingresos declarados, sumando un nuevo detalle a la noticia sobre el hallazgo de criptomonedas. En este marco, la periodista garantiza que el presidente está “haciendo tiempo”, por eso se la “agarra” con la prensa y se pelea porque saben que están en el “horno”.

Cuando Javier Milei bloqueó el acceso de la prensa en la Casa Rosada

Sin aviso previo, el gobierno de Javier Milei deshabilitó el registro de huellas dactilares que permitía a unos 60 periodistas acreditados de distintos medios nacionales y extranjeros ingresar a la Casa Rosada. La decisión fue tomada poco después de que el Gobierno denunciara en la Justicia a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de Todo Noticias (TN), por una supuesta violación de seguridad en la Casa Rosada al grabar imágenes del interior del edificio y subirlas en un programa sobre las internas dentro de la propiedad.