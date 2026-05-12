Con Adorni y Bullrich cara a cara, la mesa política se reunió por más de dos horas

Después de la tensa reunión de gabinete del viernes pasado en la que Javier Milei defendió a Manuel Adorni a los gritos, la mesa política del Gobierno se volvió a encontrar este martes en la Casa Rosada y puso cara a cara al jefe de Gabinete con la jefa de la bancada libertaria en el Senado y la única miembro del círculo chico del Ejecutivo que marcó diferencias por el escándalo de corrupción, Patricia Bullrich.

Según informaron fuentes judiciales a este portal, la reunión duró más de dos horas y no estuvo presente el asesor presidencial Santiago Caputo. "Estuvo ausente con aviso por temas de agenda", explicaron. Por ahora no trascendieron gritos ni enojos, pero sí se reconoció que Bullrich se fue unos minutos antes de que terminara la discusión. Supuestamente, "tenía otra reunión en el Senado".

La otra reunión era la de labor parlamentario en la Cámara Alta. Bullrich participó y se definió la agenda y detalles de la próxima sesión.

Siempre según las fuentes oficiales, la reunión de la mesa política de este martes no versó sobre la defensa de Adorni, como el encuentro encabezado por Milei el viernes pasado, sino que se discutió "la agenda parlamentaria en Diputados y en el Senado". "El jefe de Gabinete expuso sobre el listado de leyes a mandar al Congreso", contaron las fuentes y destacaron que se sumaron 10 proyectos nuevos.

Tensión con Bullrich

Todavía existen resquemores puertas adentro sobre el tratamiento que debe tener la reforma electoral y el rol que en esta discusión tiene Bullrich. Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, ya expresó que el proyecto que, entre otros artículos consagra la eliminación de las primarias, debe ser sancionado tal cual fue elaborado por La Libertad Avanza. Mientras que aliados del oficialismo en la Cámara Alta creen que el apartado Ficha Limpia debe tratarse por separado, algo a lo que Bullirch se habría comprometido.

Fuentes parlamentarias informaron a Noticias Argentinas que esta idea en realidad partió de la propia Bullrich. La legisladora ya generó ruido en las filas oficiales hace unos días al pedir que Adorni presente de inmediato su declaración jurada para evitar que su situación judicial siga afectando al Gobierno Nacional y a las negociaciones en el Congreso.