El avance de Macri contra Milei y Bullrich une al Gobierno y apacigua las internas

Javier Milei, Karina Milei y Patricia Bullrich, el forzado nuevo triángulo de hierro, intentan bajar los decibeles del ruido potente de la última semana que incluyó cruces públicos y gritos en privado. Se abroquelan ante un inesperado y temprano avance de un agente externo: un tal Mauricio Macri.

El líder del PRO con declaraciones picantísimas de su mano derecha, Fernando De Andreis, contra "Pato" y con un comunicado durísimo del partido amarillo contra Milei obligó a los hermanos y la senadora a generar un clima menos hostil entre ellos.

El que se sumó hoy a esa resistencia contra Macri es Diego Santilli, ministro de Interior que juega de la mano de Karina para llegar a ser candidato en PBA. Hoy no hay nadie que le quite ese lugar. "Hace bien los deberes", dicen en Casa Rosada.

Expuso el Colo hoy en las Confederaciones Rurales Argentinas y lanzó un tiro por elevación contra el ingeniero. Fue mientras hablaba de la reforma laboral: “Una noche me gustó decir, después de la modernización laboral, que ni el más macho de los peronistas pudo, ni el más gorila de otro partido pudo, ni nosotros pudimos cuando nos tocó en una época, y este gobierno pudo hacer una modernización laboral gracias a los que están hoy aquí”.

Alrededor de Santilli y de Cristian Ritondo salieron a despegarse del comunicado del PRO y dicen que lo escribió De Andreis. "Es todo de Macri, no del PRO", afirmaron en sus entornos ante El Destape.

Bullrich también en las Confederaciones Rurales Argentinas habló con la prensa e intentó bajarle el precio al escándalo del viernes en Casa Rosada en la reunión de Gabinete donde las fuentes coinciden en que se vio un Milei a los gritos. "El Presidente tiene una 'emocionalidad importante' y no lo definiría como un grito lo que hizo", expresó.

Hoy Milei retuiteó una cuenta que viene dando qué hablar y que algunos dicen que la maneja el equipo de Santiago Caputo. Se llama "La Patoneta" y alienta a la exministra de Seguridad en su campaña por CABA. Fue un tuit y un mimo del Presidente hacia Bullrich. Las aguas empiezan a calmarse.

Hoy hubo un mensaje en X que llamó la atención en Casa Rosada. Silvia Lospennato, directa de Macri, escribió: "En una República las leyes se cumplen y los fallos de la Justicia también. Yo marcho". Fuerte.