La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que el presidente Javier Milei tiene “una emocionalidad importante”. Así respondió cuando le preguntaron acerca de los supuestos gritos del jefe de Estado en la reunión de Gabinete de la semana pasada en la que respaldo a Manuel Adorni, en medio de la investigación por el crecimiento de su patrimonio. “El Presidente tiene una emocionalidad importante, no lo definiría como un grito lo que hizo”, dijo Bullrich en declaraciones a la prensa durante la Jornada Nacional del Agro (JONAGRO).

En la reunión del viernes se vivieron momentos de tensión. Fue la reunión de Gabinete más áspera desde que asumió Javier Milei, según coincidieron testigos de la misma. "Es así, no me pareció mal que sea así. Gobernar es un tema serio. Debe discutirse así, seriamente", dijo uno de los presentes, según pudo averiguar El Destape.

Bullrich apuró a Adorni por su presentación de declaración jurada: "Tiene que ser inmediata"

La semana pasada, la senadora había apurado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que presente su declaración jurada, en medio del avance de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. "Tiene que ser inmediata", aseguró en diálogo con A24 al hacer referencia a la presentación.

La ex ministra de Seguridad recordó el informe de gestión que Adorni hizo ante la Cámara de Diputados, instancia en la que aseguró que su declaración jurada daría las respuestas que no dio él. "Desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato. Porque ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes si la podés presentar ahora. Una declaración jurada de bienes, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla. Se junta con el contador y la hace", señaló Bullrich.

"Si él dijo que tiene todo probado, esa prueba para mí, sea en la Justicia, sea en la Oficina Anticorrupción, tiene que ser inmediata", insistió Bullrich ante la pregunta del periodista Eduardo Feinmann.

Luego, la senadora consideró: "Necesitamos seguir discutiendo las cosas que discutimos al principio de la conversación y no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada". "Ahora es el momento de la prueba. Y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no el Gobierno se empantana", añadió. "Sufrimos, el país sufre. Nos empantanamos. Salgamos de esta lo antes posible", agregó.