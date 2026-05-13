Importante constructora pidió el concurso para evitar la quiebra.

Una importante constructora anunció formalmente la presentación de su concurso preventivo de acreedores para evitar la quiebra en el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

Se trata de GCDI, anteriormente conocida como TGLT, y que vive un duro momento pese a ser la que llevó adelante importantes obras como la remodelación y ampliación del estadio Monumental.

La firma mandó una nota a la Comisión Nacional de Valores (CNV) explicando los motivos por los cuales tomó esta decisión. Entre ellos apuntaron a la existencia de pérdidas significativas, capital de trabajo negativo y patrimonio neto negativo. Esto produjo una situación que encuadra a la sociedad en causal de disolución en los términos del artículo 94 inciso 5 de la Ley General de Sociedades.

"En reunión celebrada en el día de la fecha, el Directorio de la Sociedad, tras evaluar distintas alternativas disponibles en el marco de la situación económico-financiera, resolvió solicitar la apertura del concurso preventivo de acreedores en los términos de la Ley N° 24.522", expresaron desde la firma en un comunicado.

Allí señalaron que esto es una "herramienta destinada a ordenar su pasivo, preservar la continuidad de la empresa en marcha, proteger las fuentes de trabajo y resguardar la integridad de sus activos".

"La empresa continuará en la medida de lo posible desarrollando sus actividades operativas habituales, incluyendo la ejecución de las obras en curso", sostuvieron desde la firma y aseguraron que, teniendo en cuenta las condiciones del mercado y la evolución de su situación financiera, tiene como objetivo continuar participando en nuevos proyectos y procesos de contratación para sostener su actividad y generar ingresos.

Las importantes obras de GCDI

CGDI cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y llevó adelante algunas obras importantes como la remodelación del Estadio Monumental, la construcción de la nueva Terminal B del Aeropuerto de Ezeiza, la terminal de Buquebus, el Parque Mujeres Argentinas, Oceana en Puerto Madero, L'Avenue Libertador, SLS Lux y el megadesarrollo Bliss Buenos Aires.

El último balance correspondiente al ejercicio del 2025 arrojó un resultado integral total negativo de $19.014 millones; mientras que en el 2024, sus pérdidas habían llegado a los $8.803 millones; en el 2023, a $17.103 millones; en el 2022, a $40.830 millones y en el 2021, a $52.296 millones. Esto representa unas pérdidas de $138.046 millones en los últimos 5 años.

En esa línea, la firma viene teniendo dificultad de acceso al crédito para refinanciar pasivos corrientes, y arrastra deudas heredadas que la transición de la marca TGLT a GCDI e importantes litigios.