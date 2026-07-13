Alemania, Francia y Reino Unido condenan ataques de Irán en Ormuz y contra países de la región

Un barco en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam

En respuesta a la grave escalada armada que sacude a Medio Oriente, los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y el Reino Unido emitieron una condena conjunta contra la República Islámica de Irán por sus recientes ofensivas contra la navegación mercante y sus ataques en territorio de países aliados de la región. "Condenamos los atroces ataques de Irán contra la navegación mercante en el Estrecho de Ormuz y contra países de la región, entre ellos Qatar, Kuwait, Omán y Jordania", detalló el bloque diplomático conocido internacionalmente como el E-3.

A través del documento oficial, las potencias europeas se solidarizaron de forma unánime con las monarquías del Golfo que sufrieron el impacto de los drones y misiles en sus propios suelos durante las últimas 72 horas.

La fuerte declaración europea busca poner un freno diplomático a la violencia que estalló el fin de semana, luego de que la Guardia Revolucionaria iraní bombardeara de forma coordinada las instalaciones y radares operados por el Pentágono en la periferia del Golfo Pérsico. Estas agresiones dinamitaron el frágil acuerdo provisional que Washington y Teherán habían firmado en junio, provocando que Irán volviera a decretar el cierre del Estrecho de Ormuz e impulsando el precio internacional del crudo Brent por encima de los 79 dólares.

Ante el colapso del pacto y la dura postura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien este lunes redobló la apuesta al amenazar con ocupar militarmente el estrecho y lanzar baterías de misiles, el bloque europeo instó de forma urgente a ambas potencias a un cese inmediato de las hostilidades. Los jefes de la diplomacia del E-3 exigieron el restablecimiento del alto el fuego y la reanudación formal de las mesas de diálogo para garantizar la libre navegación de la ruta comercial de la que depende la economía global.

Con información de Reuters.