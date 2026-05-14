Increíble hallazgo en Mendoza: logran grabar al "fantasma de los Andes", el animal más difícil de ver (Foto: Captura de WCS)

Un gato andino fue fotografiado nuevamente en Malargüe, Mendoza, cerca del Área Natural Protegida La Payunia. Conocido como el “fantasma de los Andes” -por ser uno de los felinos más difíciles de ver-, se trata de uno de los menos de 2.200 ejemplares que quedan en el continente.

Las fotografías y videos fueron tomados por las cámaras trampa de la organización Wildlife Conservation Society Argentina (WCS). En las imágenes se ve al felino caminar sigilosamente entre las rocas de la montaña.

Por qué es importante el hallazgo del gato andino en Mendoza

El nuevo registro es el tercero desde 2024 y confirma la presencia del gato andino en el área, además, del valor de la zona para protegerlo. Así, se vuelve clave el material para estudiarlo y fomentar tareas para su preservación.

Según señalaron desde la organización WCS, por décadas se creyó en la presencia de la especie por testimonios de vecinos locales, pero los registros visuales llegan para confirmarlo. "Durante años, nuestra única pista fue el testimonio de un productor local que describió el encuentro con un gato andino en el año 2000", aseguraron.

El gato andino está en peligro de extinción y quedan menos de 2200 ejemplares en el continente (Foto: Captura de WCS)

"Su presencia aquí es resultado de dos décadas de esfuerzos fortaleciendo el área protegida y trabajando con productores comprometidos en la coexistencia", valoraron desde la organización.

En ese sentido, remarcaron: “Confirmar nuevamente la presencia del gato andino en Malargüe es mucho más que un hallazgo, es el resultado de un esfuerzo de conservación sostenido en el tiempo”.

Cómo es el gato andino: el felino más amenazado del continente

El gato andino es un felino de tamaño pequeño, aunque se caracteriza por tener una cola larga, gruesa, cilíndrica y esponjosa con entre 6 y 9 anillos que varían del color café oscuro al negro. Su nariz es completamente negra y su pelaje gris moteado, lo que hace que se camufle perfectamente entre las rocas de la montaña.

La especie habita exclusivamente en zonas frías y rocosas de la cordillera, por encima de los 3.000 metros de altitud. Se alimenta principalmente del chinchillón (Lagidium viscacia), una vizcacha de las rocas, aunque también caza pequeños roedores y aves.

El registro del gato andino confirma su presencia en la zona de Malargüe, Mendoza (Foto: Captura de WCS)

Es difícil de registrar para estudiarlo porque suele salir de noche, hay muy pocos ejemplares y tiene hábitos solitarios. Según advirtió WCS, quedan menos de 2.200 ejemplares en el continente que se encuentran distribuidos en la zona de los Andes de Argentina, Bolivia, Chile y Perú.