Los rescataron de unos cazadores: así salvaron a 20 especímenes de este animal en Jujuy

Unos 20 quirquinchos bola fueron rescatados en la localidad de Palma Sola, en el departamento de Santa Bárbara, Jujuy. Los animales eran trasladados de manera ilegal por cazadores furtivos que fueron descubiertos durante un operativo del Comando de Prevención Rural de Ambiente local.

Los detalles del operativo en el que rescataron a 20 quirquinchos

El operativo se llevó a cabo el fin de semana pasado durante el control de vehículos que recorren caminos internos. Los 20 quirquinchos fueron hallados en dos autos y una moto. "Son controles que se están realizando en este último tiempo porque salen personas a cazar con animales caninos", explicó Robles Nahuel, oficial de turno del Comando de Prevención Rural Ambiental.

Los quirquincho bola fueron rescatados de tres vehículos de cazadores

Los ejemplares fueron derivados al Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAju) donde veterinarios y técnicos les realizaron controles para evaluar su estado de salud.

En un comunicado, el organismo estatal explicó que 15 de los quirquinchos pudieron regresar a su hábitat natural y fueron liberados con chip para su monitoreo. Sin embargo, cinco ejemplares continúan en observación, mientras se recuperan de las lesiones que presentaban al momento del rescate.

¿Por qué cazan a los quirquinchos bola?

Los quirquinchos bola suelen ser cazados en parte del norte argentino, como Jujuy y Chacho, y en otros países de la región, como Bolivia, de manera ilegal. Al ser un armadillo menos fosorial que otros, es decir, con menos habilidades subterráneas para esconderse, es más fácil de cazar que otras especies. Se suelen capturar para el consumo, como mascota o para hacer artesanías.

Qué hacer en caso de detectar un hecho de caza ilegal

Al compartir la noticia, desde el organismo remarcaron que cada rescate es "una oportunidad para proteger la fauna silvestre". En ese sentido, le solicitaron a la comunidad que, en caso de encontrar un animal silvestre o conocer una situación de tráfico de animales o caza furtiva, comunicarse con el CAFAJu.

De los 20 ejemplares, 15 fueron liberados y otros 5 continúan en observación

Las vías de comunicación disponibles con el CAFAju son: