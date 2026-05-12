Frío polar en Buenos Aires y la semana más helada: cuándo vuelve a hacer calor

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transcurrirá una de las semanas más frías en lo que va del otoño. Se verá caracterizada por la llegada de una masa de aire polar, con baja humedad y escasa circulación de viento durante las noches. Esa combinación generará condiciones ideales para un fuerte enfriamiento en las noches y madrugadas, con temperaturas muy bajas.

La jornada del martes se presentará como la más fría de la semana en la Ciudad de Buenos Aires. El pronóstico anticipa una mínima de 9°C y una máxima de 21°C, con cielo algo nublado y sin probabilidades de lluvias. El viento proveniente del sur y sudeste intensificará la sensación de frío, a pesar de que el ambiente se mantendrá seco y estable.

Una semana con heladas y aire seco

Según el SMN, el miércoles continuará la tendencia fresca, aunque con temperaturas más moderadas. Se esperan 11 °C de mínima y 17 °C de máxima, y el cielo alternará momentos de sol y de nubosidad parcial. Nuevamente, no se prevén lluvias.

Para el sitio especializado Meteored, la persistencia de bajos niveles de humedad en las capas bajas de la atmósfera impedirá la formación de nubosidad importante y favorecerá una amplitud térmica entre la mañana y la tarde. Esa diferencia podría rondar los 7°C diarios.

Por otra parte, el jueves comenzará la recuperación gradual de la temperaturas. En la Ciudad de Buenos Aires la máxima alcanzará los 18°C y la mínima será de 10°C. Este cambio estará impulsado por el ingreso paulatino del viento del norte, aunque el ambiente seguirá seco y estable.

Para el viernes, la mejora térmica continuará con una máxima de 20°C y una mínima de 10°C, pero las madrugadas seguirán siendo frías. Persistirá el riesgo de heladas en zonas rurales y en sectores bajos del AMBA y sus alrededores. “El viento del sector norte comenzará a ganar protagonismo de manera gradual a partir de mitad de semana”, indicó Meteored.

El fin de semana el tiempo se mantendrá estable. El sábado se esperan 17°C de máxima y 13°C de mínima, y el domingo los registros oscilarán entre los 7°C y los 15°C. En ambos casos, el cielo combinará períodos de sol y nubosidad, sin lluvias a la vista.

Alertas en el sur

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes una alerta amarilla por vientos intensos para Río Gallegos y los sectores costeros de Santa Cruz y Tierra del Fuego. A nivel nacional, las condiciones más severas por bajas temperaturas se concentrarán en el sur de Córdoba, La Pampa, el centro y sur de la provincia de Buenos Aires y algunas zonas de San Luis, donde se prevén mínimas especialmente bajas durante las primeras horas del día.

Meteored advirtió que la estabilidad atmosférica dominará gran parte de la semana en la región central del país. La falta de humedad limitará la formación de sistemas de lluvia organizados, por lo que las probabilidades de precipitaciones serán muy bajas hacia el próximo sábado.