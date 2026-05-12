WhatsApp cambia todo para siempre: cómo es el rediseño de la lista de chats

El cambio busca resolver la saturación visual

WhatsApp trabaja en uno de los cambios más importantes de su historia reciente y todo apunta a que llegará durante 2026. La aplicación de mensajería de Meta está probando un rediseño completo de la pestaña “Chats”, con el objetivo de mejorar la organización de conversaciones, grupos y canales. La novedad fue detectada en una versión beta para Android y promete una experiencia mucho más limpia y personalizada.

El cambio busca resolver un problema cada vez más común en la app: la saturación visual. Actualmente, WhatsApp muestra listas, filtros y categorías en una sola fila horizontal, algo que se vuelve incómodo para quienes usan muchos grupos, canales o chats laborales. Con el nuevo diseño, los usuarios podrán decidir qué listas mantener visibles y cuáles ocultar dentro de un menú secundario llamado “Más”.

Cómo será la nueva interfaz de WhatsApp

La función apareció en la beta 2.26.18.4 de WhatsApp para Android. Las capturas filtradas muestran una interfaz más ordenada, pensada para reducir el desorden y facilitar el acceso a las conversaciones realmente importantes.

Uno de los puntos centrales de esta actualización es la personalización. Por ejemplo, la lista “Favoritos”, que hoy no puede eliminarse aunque esté vacía, podrá ocultarse de la pantalla principal y consultarse solamente cuando el usuario quiera acceder a ella. La idea es que cada persona configure la app según sus necesidades y no tenga que convivir con categorías que no utiliza.

Además, WhatsApp planea integrar un listado de canales dentro de la pestaña principal de chats, aunque separados de las conversaciones personales. Esto permitiría consultar contenidos de difusión sin mezclar mensajes privados, grupos familiares o chats de trabajo. Meta apunta a que la navegación sea más intuitiva y que encontrar conversaciones relevantes demande menos tiempo y desplazamientos.

Los usuarios podrán decidir qué listas mantener visibles y cuáles ocultar.

Cuándo llegará el nuevo diseño a todos los usuarios

Por ahora, la nueva interfaz solo está disponible para testers que participan del programa beta de Android a través de Google Play. Como suele ocurrir con las funciones experimentales de WhatsApp, todavía no hay una fecha oficial para el lanzamiento global. La compañía continuará ajustando detalles en base al feedback de los usuarios antes de decidir cuándo habilitará el rediseño para todos.

Si finalmente se implementa tal como aparece en las pruebas, WhatsApp cambiará por completo la forma en que millones de personas organizan y usan sus chats diarios. Para quienes manejan decenas de conversaciones al mismo tiempo, la actualización podría convertirse en una de las mejoras más relevantes del mensajero en los últimos años.