Pollo Vignolo tuvo que elegir relatores mejores que él y sorprendió con la respuesta

El Pollo Vignolo sorprendió cuando lo compararon con otros relatores.

Sebastián "Pollo" Vignolo se sometió al juego viral que está de moda, que es hablar cuando mencionen a alguien mejor que el entrevistado en su trabajo. En este caso, al periodista deportivo le tocó hacerlo en cuanto a los relatores de la televisión y sorprendió a todos con la respuesta. El conductor de ESPN F90 y líder de las transmisiones de ESPN Premium en los partidos del fútbol argentino contestó a pura humildad.

Es que el cordobés de 50 años habló cuando le mencionaron a todos sus colegas. De hecho, tuvo comentarios en vivo cuando le nombraron a Walter Nelson, Pablo Giralt, Miguel Simón, Julián Bricco, Rodolfo De Paoli, Mariano Closs, Gustavo Kuffner, Juan Manuel "Bambino" Pons, Alejandro Calumite, Víctor Hugo Morales y Jorge Barril.

El "Pollo" Vignolo aclaró que tiene "un pensamiento formado" sobre los relatores en general y precisó que "son todos muy buenos...". "Me encanta el Bambino Pons", dijo por ejemplo. Incluso, reaccionó acerca de Víctor Hugo: "¿Bueno, para qué voy a hablar?". También acotó "amigo" cuando le nombraron al rosarino Bricco y cerró sobre Closs que su compañero del mencionado canal deportivo "es muy bueno, excelente".

Video: el Pollo Vignolo considera a todos los relatores mejores que él

El Pollo Vignolo sorprendió cuando lo compararon con otros relatores.

El último adiós de Vignolo a Marcelo Araujo

Uno de los colegas más reconocidos del fútbol argentino despidió al recientemente fallecido a través de su cuenta de X: "Murió Marcelo Araujo, un distinto en los relatos. Tuve la fortuna de conocerlo, tuvo la humildad de acompañarme con sus conocimientos. Maradona en los relatos". "Su obra queda en miles de goles que tienen su humor su picardía y todo eso que lo transformó en el mejor. Estudié en su escuela, lo admiraba demasiado. Una pena", sentenció.

El exrelator falleció el 16 de marzo del 2026 a los 78 años, como consecuencia de una grave enfermedad que tenía desde hace bastante tiempo, pero que recrudeció y creció en los últimos meses. De hecho, pasó sus últimos días con vida internado en el Hospital Italiano de Vicente López.