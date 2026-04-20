El Pollo Vignolo se sumó a la polémica del Boca vs. River y lapidó a Coudet: "No está"

El Pollo Vignolo opinó de la victoria de Boca ante River en el Monumental.

Sebastián "Pollo" Vignolo se sumó a la gran polémica que dejó el Superclásico, en el que Boca Juniors derrotó por 1-0 a River Plate. El conductor de ESPN F90 en la televisión cruzó, además, al entrenador del "Millonario" Eduardo "Chacho" Coudet. La clase y el gol de Leandro Paredes de penal definió todo en el estadio Monumental, aunque quedó la duda con el árbitro Darío Herrera por el empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta dentro del área sobre la hora.

"Para mí fue penal", opinó en vivo el relator de 50 años en su clásico editorial, antes de darles la palabra a sus compañeros en el piso del canal. Al margen de ello, acerca del conjunto visitante, sostuvo que "el hincha de River sabe que no jugó bien y que su equipo no funciona. No está, no está...".

Al mismo tiempo, el "Pollo" Vignolo destacó que "la diferencia la hizo el distinto, Paredes, que volvió para esto". A puro elogio con el mediocampista que ganó todo con la Selección Argentina, dijo que "este tipo es un crack, mirá las pelotas que pone, cómo patea el penal... La diferencia fue él, en un partido parejo, por la jerarquía que tiene. Igual, Boca jugó mejor que River y lo ganó bien, a River le faltan líderes desde que se fue Enzo Pérez".

El Pollo Vignolo opinó de la victoria de Boca ante River en el Monumental.

En esa línea, el periodista deportivo expresó que "el primer problema de River es dejar recibir la pelota solo a este tipo, ¿cómo va a estar solo Paredes con los pases que mete?". También consideró que "(Juan Román) Riquelme era un fenómeno, pero un día le pusieron a (Mariano) Herrón al lado y no jugó. A Paredes hay que ponerle un tipo al lado, a cualquiera, porque sino hace lo que quiere y te maneja el partido". "Prefiero perder a uno mío, pero si anulo a Paredes no me importa", sentenció.

Si bien hubo coincidencia en general en Boca le ganó bien a River, Leonardo "Negro" Astrada remarcó que "Boca tampoco tuvo tantas claras y los primeros 35 minutos tenía unos temores tremendos. Después, metió esas tres pelotas Paredes y una terminó en el penal". "Para mí la de Blanco es penal, si lo llegan a cobrar... Es para ir en el vestuario y decirle ´¿qué hiciste?´. Le diste la chance al rival de empatarlo en esa jugada", concluyó Vignolo.