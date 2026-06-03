Nubosidad y temperatura fresca en CABA y el Conurbano: así será el pronóstico del tiempo este miércoles 3 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo de este 3 de junio en Buenos Aires y alrededores. Este miércoles, comenzará con neblina que se irá por la mañana y dejará un cielo parcialmente nublado. Mientras que la temperatura se ubicará entre los 12°C de mínima y los 18°C de máxima.

El pronóstico del tiempo para los próximos días de la semana, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para los siguientes días de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo a los expertos, continuará la nubosidad y la temperatura se mantendrá fresca:

Jueves 4: se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado y que la temperatura se eleve levemente entre los 14°C de mínima y los 17°C de máxima.

se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado y que la temperatura se eleve levemente entre los Viernes 5: la jornada se mantendrá mayormente nublada y se elevará un poco más la temperatura al ubicarse entre los 14°C de mínima y los 19°C de máxima.

la jornada se mantendrá mayormente nublada y al ubicarse entre los 14°C de mínima y los 19°C de máxima. Sábado 6: el día comenzará con nubosidad y llegarán las lluvias aisladas por la tarde hasta la noche, al tiempo que la temperatura se encontrará entre los 15°C y los 18°C.

La niebla regresa a Buenos Aires esta semana, según el SMN

Cuándo empieza el invierno en Argentina 2026: la fecha exacta

Algunos consideran que el invierno comenzó el 1° de junio, porque empezó formalmente el periodo de los tres meses más fríos del año y el período que los climatólogos usan para facilitar comparaciones entre distintos años, pero si bien las temperaturas continúan bajas, el invierno oficial no comienza hasta mediados de junio.

Sin embargo, desde el punto de vista astronómico y oficial, la fecha exacta del comienzo del invierno está marcada por el solsiticio de invierno, es decir, el momento en el que el eje terrestre aleja al hemisferio sur lo máximo posible del Sol. En ese sentido, en Argentina el invierno comienza oficialmente el domingo 21 de junio a las 05:24 de la mañana, según el Instituto de Astrofísica de La Plata.

A partir de ese momento comienzan los días más cortos y las temperaturas mucho más bajas, la estación se extiende hasta el equinoccio de primavera, que este año está previsto para el 22 de septiembre.

Incluso, el solsticio del 21 de junio trae la noche más larga del año. En Buenos Aires, ese día el Sol apenas permanecerá visible unas nueve horas, dejando cerca de quince horas de oscuridad. Desde ese punto en adelante, los días comienzan a ganar luz de a minutos, de manera casi imperceptible, hasta que el otoño del hemisferio norte y la primavera del sur vuelven a equilibrar la balanza.