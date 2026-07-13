Rusia dice que atacó el puerto ucraniano de Chornomorsk

FOTO DE ARCHIVO. Los equipos de rescate trabajan en el lugar donde un dron ruso ha impactado contra una vivienda particular, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, cerca de la ciudad de Chornomorsk, en la región de Odesa, Ucrania

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el ‌lunes que ‌había atacado infraestructuras utilizadas para el transporte de carga militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, causando daños en el puerto ucraniano de Chornomorsk, ​cerca de ⁠Odesa.

En su comunicado, el ministerio ‌señaló que entre los ⁠objetivos se encontraban ⁠infraestructuras portuarias utilizadas para la descarga de carga militar, depósitos de ⁠combustible y un almacén ​de municiones.

También señaló que ‌sus fuerzas habían ‌atacado dos transbordadores y un ⁠buque portacontenedores.

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El grupo agrícola ucraniano Kernel Holding anunció el lunes que había suspendido ​sus ‌operaciones en Chornomorsk después de que sus instalaciones allí sufrieran daños significativos durante los ataques rusos con ⁠misiles y drones en las noches del 10 al 12 de julio.

Las autoridades ucranianas no hicieron comentarios de inmediato.

Moscú ha amenazado con intensificar su guerra con Ucrania, ‌que ya dura más de cuatro años, después de que Kiev haya atacado refinerías de petróleo y petroleros rusos en ‌las últimas semanas, lo que ha provocado una grave escasez de ‌combustible en ⁠el interior de Rusia.

Con información de Reuters