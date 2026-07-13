El repudiable comentario de Eduardo Feinmann contra Maradona en vivo: "Lo sacaron por..."

Eduardo Feinmann y un repudiable comentario contra Diego Maradona.

El partido que disputarán Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 mantiene en vilo a todo el país y acapara por completo la grilla televisiva. El duelo ante la histórica rival es tema de debate en todos los programas, de todas las plataformas audiovisuales y gráficas, así como también lo es el contexto que hay detrás del choque.

Esto último fue analizado por Eduardo Feinmann durante el más reciente pase con Pablo Rossi en A24, con aseveraciones tan profundas como polémicas. "Algunos lo quieren plantear como si esto fuera una revancha de la Guerra de Malvinas, para mí no tiene nada que ver la Guerra de Malvinas con un partido de fútbol. Sí es cierto que aquí si hay toda una carga emocional muy grande cuando Argentina enfrenta a Inglaterra. Hay una carga distinta. Y ahí sí da la sensación de que no es un partido más", expuso el primero de los mencionados.

La histórica "mano de Dios" contra Inglaterra en México 86'.

"Es imposible ignorar el folklore de Malvinas que se impregnó, porque la tribuna canta 'el que no salta es un inglés' antes de que sepamos e imaginemos que nuestro rival iba a ser Inglaterra", observó Rossi, a lo cual Feinmann sumó: "Y los mismos jugadores cantan por Malvinas". "Exacto, en la canción de cuando fuimos campeones en el 2022 y en esta de ahora", prosiguió su compañero. Después de estas apreciaciones, Feinmann lanzó una frase contra Diego Maradona que generó enorme repudio.

El repudiable comentario de Eduardo Feinmann sobre Diego Maradona

En línea con lo mencionado, el reconocido periodista comentó: "Cantan por Malvinas y por vengar a Maradona, de aquel título que no tuvo cuando el tipo se drogó". Lejos de aminorar la marcha con eso, reiteró que a Pelusa "lo sacaron por drogón en definitiva, porque se drogó".

Esa no fue la única referencia a Maradona durante la charla entre ambos profesionales, ya que en otro momento Rossi repasó la épica del duelo de cuartos de final del Mundial de México 1986, donde Feinmann lo interrumpió para mencionarle que hubo "un gol con trampa, digamosló".