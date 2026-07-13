La construcción de una vivienda tradicional atraviesa distintas etapas y mucha veces representa un gran costo. Por ello, desde hace un tiempo en distintas partes del mundo nacieron nuevas técnicas para edificar una casa sin gastar de más y utilizando materiales amigables con el medio ambiente.

Esta vez una pareja de un centro industrial de la India utilizó residuos de fábrica, construcción sin cemento y un montaje rápido para crear viviendas que no solo tienen un menor impacto ambiental, sino que poseen un mejor rendimiento en regiones con calor intenso.

Se trata de una empresa ubicada en Ankleshwar, una ciudad industrial en el estado de Gujarat, al oeste de la India, que usa residuos de fábrica para producir bloques y componentes destinados a la construcción de casas prefabricadas.

La recuperación de materiales

La firma Co2ncrete fue fundada por la pareja Vedant y Aditi Ghandi, quienes afirmaron que su sistema prescinde del cemento convencional y permite que ciertas viviendas se terminen en 30 días. Según le contaron al medio CPG - Click Oil and gas, reutilizan cenizas volantes, lodos de cal, lodos de sílice y los residuos de construcción.

Los materiales mencionados, que podrían enviarse para descarte, pasar a formar parte de bloques sólidos, piezas huecas y otros elementos utilizados en el montaje de edificios. La empresa también atribuyó a los componentes características de aislamiento térmico, ya que son capaces de mantener los ambientes inferiores más frescos durante los períodos intensos de calor en Gujarat. El medio citado indicó que ya se construyeron más de 450 viviendas con esta nueva modalidad en el estado.

Cómo nació la idea

La pareja contó que crecieron en la región de Ankleshwar, conocida por concentrar industrias químicas y otras actividades productivas. La presencia de los residuos industriales en la cotidianeidad de la pareja, los llevó a investigar formas para transformar parte de este material desechado en materia prima que sirva para la construcción.

El proyecto dio como resultado la creación de la firma Co2ncrete, una empresa centrada en el desarrollo de materiales para la construcción sin cemento. La producción incorporó subproductos industriales que aún conservan propiedades útiles. En el caso de las cenizas volantes, son un residuo fino asociado a la combustión del carbón.

Según explican en su sitio web, fabrican bloques con una resistencia a la compresión de entre 5 y 13 megapascales, lo que equivale a una densidad de entre 800 y 1700 kilogramos por metro cúbico y una absorción de agua inferior al 10% o al 12%, según la pieza.

¿Cómo es la fabricación de los bloques sin cemento?

La empresa sustituye los bloques convencionales por una combinación de residuos industriales y procesos de curado. Además, afirman que el dióxido de carbono interviene en esta etapa y se retiene en el material durante la formación de las piezas. Se trata de una técnica asociada a la carbonatación, una reacción en la que el dióxido de carbono entra en contacto con compuestos minerales y puede convertirse en carbonatos estables.

El catálogo de la empresa diferencia los bloques destinados a muros no estructurales de los modelos macizos presentado para aplicaciones portantes. Cada proyecto debe contemplar los cálculos de ingeniería, los cimientos, las normativas locales y las condiciones del terreno. Por otro lado, con este sistema, se procesan entre 500 y 600 kilógramos de residuos industriales al día.