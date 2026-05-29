Hacer casas prefabricadas de 50 m2 en mayo 2026: cuánto cobra un albañil por armar una

El aumento de los materiales y los plazos extensos de la obra tradicional llevaron a muchas familias a buscar opciones más rápidas y predecibles. En ese contexto, las casas prefabricadas de hormigón de 50 metros cuadrados se consolidaron como una de las alternativas más consultadas en mayo de 2026.

Este tipo de vivienda modular suele incluir entre uno y dos dormitorios, un baño completo y una cocina-comedor integrada. Además de ofrecer tiempos de construcción mucho más ágiles (semanas en lugar de meses), prometen buena aislación térmica, resistencia estructural y costos más controlables.

El costo de la mano de obra para el montaje

En mayo de 2026, el precio de la mano de obra para armar una casa prefabricada de hormigón de 50 m² varía según la provincia, el nivel de terminaciones y la complejidad del terreno. Tomando valores promedio del mercado argentino, el armado y montaje (obra gris, ensamblado estructural y trabajos de albañilería asociados) se ubica entre 8.000.000y8.000.000y15.000.000.

En muchos casos, los presupuestos se calculan por metro cuadrado. El valor estimado de la obra estructural ronda entre USD 300 y USD 450 por m², dependiendo del sistema constructivo y la calidad de los materiales. Estas viviendas se realizan mediante paneles premoldeados de hormigón armado con núcleo aislante, lo que permite acelerar los tiempos y reducir errores.

Materiales y extras que elevan el presupuesto final

Además del trabajo de albañilería y montaje, hay otros factores que impactan en el costo total:

Aberturas de alta prestación : carpinterías de PVC o aluminio con ruptura de puente térmico y doble vidriado hermético (Low-E). Pueden sumar un 15% a 20% adicional sobre el valor de la vivienda.

Sistemas de aislamiento : polietileno expandido y lana de roca para mejorar la eficiencia térmica.

Impermeabilización de techos : membranas asfálticas aluminizadas o poliuretano proyectado, con costos de 6.000a6.000a12.000 por m² .

Ventilación Mecánica Controlada (VMC) : equipos que mantienen la calidad del aire interior sin pérdida de temperatura; cuestan entre USD 2.500 y USD 4.000 con instalación.

No olvidar la platea o base de hormigón

Aunque las casas prefabricadas se promocionan como soluciones rápidas y económicas, existe un trabajo complementario indispensable: la platea o base de hormigón, necesaria para soportar correctamente el peso de la estructura modular. Su costo no está incluido en el presupuesto de montaje y debe ser considerado aparte.

Un mercado en expansión

Con la creciente demanda de viviendas eficientes y de rápida ejecución, las casas de hormigón prefabricado se posicionan como una respuesta concreta a la crisis habitacional. Los plazos acotados, la previsibilidad de los costos y la calidad estructural las convierten en una opción cada vez más elegida por familias y desarrolladores.